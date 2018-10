Vin zile perfecte de toamnă pentru unii nativi! Cum arată horoscopul pentru zodia ta!

Berbec. Posibil sa isi tin cineva o promisiune sau sa se achite de o obligatie financiara si veti rasufla usurati. Va ganditi poate sa profitati de vremea buna si sa ajungeti undeva la munte sau intr-o statiune chiar daca nu ati facut deja o rezervare.

Taur

Veti vrea poate sa consolidati o relatie sau o intelegere realizata dupa negocieri serioase in aceasta saptamana: luati masa impreuna, clarificati niste lucruri, semnati un contract. Aflati poate motivele pentru care ati fost preferat in dauna concurentei.

Gemeni

Veti pune la bataie toata experienta si abilitatile voastre ca sa va incadrati intr-un termen de predare ori sa salvati o situatie delicata. Ati putea primi o invitate neasteptata dar onoranta pentru petrecerea serii sau a acestui sfarsit de saptamana.

Rac

Mici ambitii personale pentru zilele care urmeaza: veti trece la treaba si veti arata ca ce ati promis nu au fost vorbe in vant. Un reviriment in sfera sentimentala; ati putea fi voi cei care dati tonul in aceste zile, inlaturati banuieli si neintelegeri.

Leu

Nostalgie: va ganditi poate sa nu mai amanati un drum la casa parinteasca ori sa reveniti pentru cateva zile in locurile copilariei. Revin in atentia voastra visuri si dorinte din copilarie sau adolescenta iar daca nu mai este timp de ele, macar sunt bune de impartasit celor apropiati.

Fecioara

O zi in care totul pare sa mearga snur: s-ar putea rezolva neasteptat de usor ceva ce ati pregatit in prealabil printr-un telefon. Sunt multe lucruri pe care le aflati sau va surprind in drumurile voastre si abia asteptati orele de tihna in care sa le puneti in ordine si sa trageti concluzii.

Balanta

Negociere cu succes: obtineti o reducere semnificativa atunci cand nu credeati ca se mai poate schimba mare lucru. Veti realiza ca a contat aplombul vostru dar si o care de vizita pe care ati prezentat-o.

Scorpion

Se apropie de final o perioada solicitanta pentru voi, ce v-a permis insa realizari consistente. Ar putea sosi niste bani in cont: un avans pentru o lucrare sau pentru un serviciu; la fel de bine se poate sa primiti un cadou, un semn de multumire.

Sagetator

Se poate lamuri o situatie delicata, se ridica o banuiala ce a planat asupra voastra. Schimbare in bine in ceea ce priveste starea de sanatate, tonusul, buna dispozitie si va razganditi poate sa nu mai amanati o activitate, o vizita sau luarea unei decizii.

Capricorn

Se pot duce pe diverse bani obtinuti suplimentar in ultimele zile. Se poate sa se razgandeasca vreunul dintre voi si sa lasati pe alta data o intalnire amicala. Apar vesti legate de aprobarea unui buget, obtinerea unor fonduri sau a unor facilitati, scutiri.

Varsator

Se poate sa obtineti confirmarea pe care o asteptati dupa o interventie a voastra din zilele trecute, rezultatul unei evaluari. Ati putea fi beneficiarii unei schimbari de la locul de munca: poate renunta cineva la o pozitie sau se pregateste sa iasa la pensie.

Pesti

Se poate sa depasiti o furtuna sufleteasca, apar acele confirmari de care aveati nevoie ca sa fiti impacati cu voi insiva. Propunere neasteptata de afaceri sau in plan profesional si va raman zilele libere ca sa reflectati inainte de a oferi un raspuns.