Horoscop 2 septembrie. Zodia care află o veste tragică despre cei dragi

Horoscopul din 2 septembrie 2018 predisune zodiile la nervi și tensiuni. O zodie află o veste, pe cât de neașteptată, pe atât de dramatică! Ce se întâmplă cu zodiile duminică!

Horoscop 2 septembrie Berbec

In plan profesional sau in afaceri, dorinta de afirmare va motiveaza sa faceti eforturi sustinute. Astazi eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti prudent si sa evitati suprasolicitarea, pentru ca se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma. Nu este momentul sa va asumati riscuri. Sansele de succes sunt minime azi. Nu va pierdeti rabdarea! Dificultatile cu care va confruntati sunt de scurta durata.

Horoscop 2 septembrie Taur

Este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu partenerul de viata din cauza unei divergente privind problemele prioritare ale caminului. Daca este posibil, ar fi bine sa nu calatoriti azi, fiindca exista riscul sa fiti implicat intr-un accident. In a doua parte a zilei, eastrolog.eu va recomanda sa consumati excesul de energie intr-o activitate casnica pentru care este nevoie de efort fizic.

Horoscop 2 septembrie Gemeni

Aveti o mare putere de concentrare, care va sporeste randamentul la locul de munca sau in afaceri. In a doua parte a zilei, intuitia si capacitatea de comunicare v-ar putea ajuta sa dezamorsati un potential conflict intre persoane apropiate. Eastrolog.ro va recomanda sa acordati mai multa atentie unei persoane varstnice din anturaj.

Horoscop 2 septembrie Rac

Daca trebuie sa calatoriti, va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca sunteti predispus la accidente.

Relatiile cu anturajul au sanse sa decurga foarte bine, dar eastrolog.ro va recomanda sa acordati mai multa atentie persoanelor in varsta din familie. Nu este o zi buna pentru intalniri de afaceri, din cauza ca simtul practic este diminuat.

Horoscop 2 septembrie Leu

Se pare că aveți o mulțime de probleme de rezolvat și sunteți tentat să va ocupați de mai multe în același timp. Dacă va pripiți, riscați să faceți greșeli costisitoare. La locul de muncă sau în afaceri, eastrolog.ro va recomanda multă atenție și o atitudine cooperantă față de colegi sau de parteneri. Astăzi speculatiile sunt de evitat, pentru că riscurile sunt prea mari.

Horoscop 2 septembrie Fecioară

Tensiunile din familie, cauzate probabil de dificultati financiare, pot conduce astazi la discutii aprinse cu o ruda mai in varsta. Eastrolog.ro va recomanda sa nu va ambalati. Din cauza stresului, sunteti predispus la probleme de sanatate sau chiar la accidente. Ar fi bine sa evitati calatoriile. Odihniti-va mai mult! Ceea ce veți afla despre cei apropiați va fi dramatic, însă, cu calm, mereu puteți găsi o rezolvare!

Horoscop 2 septembrie Balanță

Este posibil sa nu aveti suficienta rabdare si nici energia necesara pentru a duce la bun sfarsit ceea ce ati inceput. Eastrolog.ro va atrage atentia ca nu este momentul sa va asumati noi responsabilitati. Dupa-amiaza ati putea fi predispus la stari depresive. Pastrati-va calmul si tineti cont de sfaturile unui prieten apropiat!

Horoscop 2 septembrie Scorpion

Aveti sanse de reusita pe plan profesional, dar s-ar putea sa fiti nevoit sa munciti mai mult decat v-ati asteptat, pentru a rezolva o complicatie neprevazuta. Este posibil sa deveniti irascibil si sa faceti reprosuri nemeritate unui coleg sau unui partener de afaceri. E-astrolog.ro va sfatuieste sa nu faceti afirmatii pe care le-ati putea regreta mai tarziu. Fiti mai atent la dorintele partenerului de viata!

Horoscop 2 septembrie Săgetător

In prima parte a zilei se intrevad mai multe drumuri scurte si s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cateva cumparaturi urgente. Pentru a termina la timp, ar fi bine sa cereti ajutorul unui prieten.

Daca circulati cu masina, eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti foarte atent si sa nu va grabiti. Exista riscul sa fiti implicat intr-un accident.

Horoscop 2 septembrie Capricorn

Este posibil sa fiti irascibil si sa nu aveti rabdare pentru a finaliza o lucrare care este deja in intarziere. Eastrolog.ro va recomanda sa nu va pripiti, pentru ca riscati sa stricati si ce ati facut pana acum. Evitati discutiile aprinse cu partenerul de viata! Nu este o zi buna pentru calatorii, fiindca sunteti predispus la accidente.

Horoscop 2 septembrie Vărsător

In prima parte a zilei s-ar putea ca o persoana apropiata sa va solicite un sfat sau un ajutor intr-o chestiune urgenta. Aveti ocazia sa va achitati de o obligatie morala, asa ca eastrolog.ro va recomanda sa nu va eschivati. Spre seara este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu partenerul de viata, care va reproseaza ca ati facut anumite cheltuieli care nu erau necesare. Pastrati-va calmul!

Horoscop 2 septembrie Pești

In prima parte a zilei este posibil sa fiti nervos din cauza unei dificultati financiare de moment. Cu calm si cu ajutorul unei persoane apropiate, veti putea rezolva problema in scurt timp.

La locul de munca si in afaceri, eastrolog.ro va sugereaza sa amanati demararea sau finalizarea unor activitati sau proiecte importante. In schimb, este o zi buna pentru activitati de rutina. Speculatiile de orice fel sunt contraindicate azi.

