Horoscop 2021. Trei zodii ghinioniste vor avea cel mai greu an

Alinierea tuturor acestor corpuri cerești va duce la energi intense. Mercur, aflat sub semnul Vărsătorului, va fi retrograd și te va face să fi stângaci, neîndemânatic și îți vei pierde concentrarea. Pentru a te putea aduna și pentru a preveni frustrarea, e nevoie să meditezi mai mult și să ai parte de o pauză de la muncă.

Chiar și 5 minute de liniște pe zi în care respiri profund pentru a te reconecta cu tine însăți, te vor ajuta în această perioadă tulbure.

Gemeni

Pentru nativii din zodia Gemeni, vor avea loc două evenimente majore care îi vor scutura din temelii. Partea cea mai anevoioasă este că ambele se vor întâmpla în același timp, îngreunând și mai mult situația. Primul eveniment neplăcut va avea loc atunci când Mercur retrograd va ajunge sub semnul zodiei tale între 29 mai și 22 iunie.

Deși ai un avantaj pentru că Mercur este planeta care îți guvernează zodia, trebuie să știi că Mercur retrograd nu aduce lucruri bune. De vreme ce zodia ta e definită de buna comunicare și energia socială, aptitudinile tale sociale vor da greș în această perioadă.

Cel de-al doilea eveniment care te va afecta este eclipsa de lună ce va avea loc sub semnul zodiei tale pe 10 iunie. Aceasta se va întâmpla în timp ce Mercur retrograd va fi încă în Gemeni. Eclipsa îți va afecta nivelul de energie. Pentru a putea să treci cu bine de aceste evenimente și să îți păstrezi echilibrul, este cazul să fi cât mai calm și să păstrezi lucrurile pentru tine. Nu e nevoie să faci un jurământ de liniște totală, dar e bine să stai departe de rețelele sociale în această perioadă din iunie pentru a evita anumite tentații.

Săgetător

La fel ca în cazul Gemenilor, și Săgetătorii vor fi zguduiți din cauza eclipsei din acest an. Pe 26 mai, are loc eclipsa de lună care se va întâmpla chiar sub semnul zodiei tale. Pe 4 decembrie, șase luni mai târziu, tot semnul tău, va avea loc eclipsa de soare.

De vreme ce ai un caracter impulsiv, vei avea mai mult de lucru cu propria-ți persoană pentru a te menține pe linia de plutire. Pentru a face față tumultului emoțional din timpul eclipselor, este nevoie să faci exerciții de reconectare cu tine însăți pentru a te ancora mai mult în prezent. Un un exercițiu este să stai desculț pe pământ. Dacă vremea nu îți permite, atunci crește plante în casă pentru a-ți schimba starea.