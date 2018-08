Horoscop 26 august. Ce zodie suferă accidente grave și pierderi de bani

Horoscopul din 26 august vă recomandă să fiți prudenți, deoarece există riscul unor erori. Contextul astral este tensionat și nu favorizează drumurile pe distanțe lungi, decizii legate de locul de muncă sau de administrarea de bunuri și bani. Ce zodie poate suferi accidente sau pierderi de bani.

Horoscop 26 august Berbec

În prima parte a zilei aveți tendința să va implicați în mai multe activități în același timp, dar nerăbdarea și nervozitatea va reduc randamentul și pot să conducă la greșeli costisitoare.

Horoscop zilnic 26 august va sfătuiește să fiți foarte atent în activitatea profesională, pentru a evită întârzierile și greșelile, care va pot atrage reproșuri din partea superiorilor ierarhici.

Horoscop 26 august Taur

Se anunța o zi tensionată, probabil din cauza colaborării dificile cu un partener de afaceri. Se pare că aveți planuri diferite în ceea ce privește bugetul comun sau o investiție importantă.

Horoscopul zilei 26 august va recomanda să va temperați impulsivitatea. Dacă reușiți să evitați o ceartă, situația se poate clarifica în scurt timp.

Horoscop 26 august Gemeni

În prima parte a zilei s-ar putea să nu va simțiți în cea mai bună formă. Horoscop 26 august va sfătuiește să nu va asumați noi responsabilități, fiindcă riscați să va irosiți energia.

Din cauza contextului astral tensionat, sunteți predispus la stări depresive și migrene. Ar fi bine să evitați situațiile cu potențial conflictual. Puteți petrece seară în compania unor persoane apropiate, care va ajută să va detașați de problemele cotidiene și să va relaxați.

Horoscop 26 august Rac

La locul de munca si in afaceri aveti tendinta de a deveni impulsiv. Eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti prudent in tot ce faceti si sa nu va grabiti sa spuneti chiar tot ce ganditi. In a doua parte a zilei este posibil sa incasati o suma de bani. S-ar putea sa fie vorba despre o recompensa pentru rezultatele bune pe care le-ati obtinut in ultma vreme in plan profesional, sau despre un castig neasteptat in afaceri.

Horoscop 26 august Leu

Este posibil sa fiti indispus si sa deveniti irascibil din cauza oboselii acumulate in ultima vreme. Recomandarea eastrolog.ro pentru azi este sa evitati activitatile care necesita efort intelectual si capacitate de concentrare. In schimb, puteti sa va ocupati de diverse probleme casnice pe care le-ati ignorat in ultima vreme. Nu raspundeti la provocarile unui barbat mai in varsta!u

Horoscop 26 august Fecioară

In cursul diminetii este posibil sa fiti indispus si nervos si sa nu reusiti sa va controlati impulsivitatea. Va sfatuim sa fiti prudent, fiindca riscati sa provocati o cearta cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Horoscopul zilei 26 august va recomanda sa va dedicati unor activitati de rutina, care nu necesita capacitate de concentrare. De asemenea, ar fi bine sa circulati cu prudenta, pentru ca sunteti predispus la accidente.

Horoscop 26 august Balanță

S-ar putea sa aveti o discutie aprinsa cu o persoana mai tanara si sa ii faceti reprosuri nemeritate sau sa o jigniti. Va sfatuim sa fiti cat mai diplomat si sa va recunoasteti exagerarile.

Exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie. Eastrolog.ro va sugereaza sa amanati calatoriile lungi cu autoturismul. Este recomandabil sa evitati speculatiile financiare.

Horoscop 26 august Scorpion

Desi se pare ca treceti printr-o perioada dificila in ceea ce priveste banii, reusiti sa ramaneti optimist si sa va mobilizati colegii de munca sau partenerii de afaceri. Din cauza contextului astral tensionat de azi, riscul de accidente este mai mare decat de obicei. Prin urmare, eastrolog.ro va sfatuieste sa dati dovada de prudenta in tot ce faceti, mai ales daca sunteti la volan sau daca manevrati instrumente sau utilaje potential periculoase.

Horoscop 26 august Săgetător

In prima parte a zilei este posibil sa fiti nemultumit de tot ce se petrece in jur si sa aveti tendinta de a provoca discutii in contradictoriu cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Eastrolog.ro va sfatuieste sa acordati mai multa atentie familiei si, mai ales, partenerului de viata. Dupa amiaza puteti rezolva impreuna o problema financiara care va preocupa de ceva vreme.

Horoscop 26 august Capricorn

Azi ati putea avea tendinta de a deveni impulsiv. Ar fi bine sa va cantariti bine fiecare afirmatie, atat in plan profesional cat si in relatia cu persoana iubita. Sugestia horoscopului pentru azi este sa amanati deciziile in ceea ce priveste investitiile si sa evitati calatoriile in interes personal.

Ca sa puteti face fata acestei perioade agitate in plan profesional, ar fi bine sa nu neglijati odihna.

Horoscop 26 august Vărsător

Se pare ca v-ati propus sa faceti o reparatie in locuinta sau o lucrare pentru sporirea confortului. Puteti sa va bazati pe intuitie si pe ajutorul familiei. In partea a doua a zilei s-ar putea sa va confruntati cu mici probleme de sanatate, trecatoare. Eastrolog.ro va recomanda sa acordati mai mult timp odihnei si relatiilor cu cei dragi.

Horoscop 26 august Pești

Este posibil sa deveniti irascibil din cauza unor evenimente neprevazute care care va obliga sa va schimbati programul stabilit pentru azi. Daca nu va temperati nervozitatea, riscati sa stricati relatiile cu colegii de munca si cu partenerul de viata. Ar fi bine sa va concentrati asupra activitatilor care nu suporta amanare. Recomandarea horoscopului din 26 august pentru azi este sa evitati speculatiile si sa nu va lasati tentat de chilipiruri.

sursa eastrolog