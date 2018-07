Horoscop august 2018 Balanță. Zodia avertizată de astre. Ce pățește

Horoscop august 2018 Balanță. Astrele vin cu avertisment pentru nativii zodiei Balanță, pe toate aspectele vieții, însă ma cu seamă în segmentul profesional și relațional.

Citește și horoscopul zilei de marți, 31 iulie 2018.

Citește și horoscopul lunii august pentru toate zodiile.

Foarte animate sunt relațiile cu prietenii, dar și cu persoanele care te susțin în plan socio-profesional. Dialoguri, întâlniri, propuneri de a te implica în proiecte de anvergură, unele cu tentă umanitară sau în acțiuni profesionale care promit multe. Se recomandă prudență, pentru că nu este ceea ce pare. Toate aceste personaje care îți sunt în preajmă deocamdată au interese ascunse, păguboase pentru tine pe termen lung. Evită să pleci urechea la tot ce ți se spune și mai ales nu te implica oficial, prin semnarea unor acte care te implică mult în acțiuni cunoscute prea puțin. Horoscopul lunii august vine ca o avertizare pentru zodia Balanță, din partea astrelor. este o lună delicată pentru tine, deoarece sclipiciul din relațiile cu persoanele menționate ascunde diverse neplăceri.

Horoscop august 2018 Balanță. Carieră și bani

În cursul sau în jurul zilei de 1, ai parte de multe dificultăți la serviciu, dar caută să le iei drept o provocare. În cursul sau în preajma zilei de 7, pot apărea oportunitți de a-ți rotunji veniturile. Din 7 încolo, o duci mai bine cu banii, semn că afli cum să-ți valorific economiile și să faci ceva bani pe lângă. În cursul sau în jurul datei de 9, se prea poate să ai parte de disensiuni cu părinții.

În cursul sau în preajma zilei de 11, ar fi de dorit să nu faci infuzii mari de capital în proiecte ale prietenilor sau în unele care nu-ți prezintă suficiente garanții. Din 13 încolo, comunici mai dificil cu familia. În cursul sau în preajma zilei de 19, apar oportunități din ce în ce mai mari de a-ți suplimenta salariul și de a-ți valorifica economiile făcute pân-acum. Profită de cele mai potrivite.

Din 19 încolo, comunici din nou la același nivel cu prietenii, indiciu cum că nu mai aveți parte mai mereu de certuri. În cursul sau în jurul zilei de 25, se prea poate să ai parte de unele conflicte cu familia, dar per ansamblu, din 27 încolo, vă înțelegeți din ce în ce mai bine. În cursul sau în preajma zilei de 28, se recomandă din nou să nu faci investiții în proiecte sau să dai împrumut.

Horoscop august 2018 Balanță. Cum îi merge în iubire

Din a două jumătate a lunii august, destinul te invită să faci o introspecție a etapelor pe care le-ai parcurs pînă acum. Să revizuiești propriul sistem inconștient, dindu-i o conotație spirituală. Intuitivă, care te vor ajută mai ales din 12 noiembrie să te îndrepți către un plan al finalurilor de vechi în viață ta. E vremea, cînd destinul îți alimentează sectorul afectiv cu multe oportunități de reînnoiri, șanse. Pe care va trebui să le extragi din reformele care se vor produse la acest nivel. În caz că te vei ține de structuri "obosite"sau care nu mai merg, providență s-ar putea să îți dovedească manifesturi incredibile, de restructurări. Și schimbări neașteptate, că urmare a risipirilor produse pe neașteptat.



Deviza acestui an, în cazul tău este: "Am nevoie enormă de relaționare, regăsindu-mă pe mine și afecțiunea la care visez în cadrul ei. Am nevoie să îmi revizuiesc gindirea, logică, mentalul, dar mai ales comunicarea și exprimarea în cadrul cuplului meu. Pentru a-mi dobîndi fericirea și a mă simți împlinit/a!"