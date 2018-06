Horoscop lunar iulie Balanță. Atenție la dușmanii din umbră

Horoscopul lunii iulie îi recomandă zodiei Balanță să aibă grijă la cei pe care nu de mult îi considerau prieteni. Sunt multe de spus, multe minți din umbră care pândesc orice mișcare a voastră. Dați dovadă de mult tact și diplomație. Veți afla totul la momentul potrivit! Nu vă lăsați influențat de părerile prietenilor despre problemele voastre de cuplu și nu-i lăsați să intervină în vreun fel în relațiile sentimentale!

Horoscop lunar iulie Balanță. Dragoste și viața în doi

Marte, planeta care guvernează parteneriatele Balanțelor, se află încă în mers retrograd prin casa iubirii și este implicat în aspecte tensionate. Prin urmare, este posibil ca relația cu perechea de viață să devină încordată și să se arunce vorbe grele cu multă ușurință. Deciziile legate de viitorul comun vă dau bătăi de cap, mai ales când se pune problema folosirii banilor comuni sau a oricărui tip de resurse comune. Poate că tu devii prea cheltuitor, sau poate că perechea de viață este într-o pasă speculativă; în orice caz, există riscul să se ajungă la un schimb de reproșuri care tensionează relația de cuplu.



Pentru a folosi constructiv energia lui Marte retrograd, eastrolog.ro îți sugerează să încerci să redescoperi pasiuni comune cu perechea de viață și să inițiezi acțiuni comune distractive sau relaxante etc.



La 10 iulie 2018 Venus, guvernatoarea Balanței, intră în casa XII, o casă a sacrificiilor, dar și a vindecării. Din fericire, Venus este implicată în aspecte armonioase cu Uranus, Jupiter, Saturn și Pluton. Prin urmare, se pot rezolva o serie de probleme mai vechi care țin de intimitate, de încrederea reciprocă în cuplu, de fidelitate etc. Este o perioadă bună pentru a ierta și pentru a cere iertare, mai ales că multe secrete personale sau de cuplu tind să iasă acum la lumină.



Balanțele celibatare nu prea sunt favorizate în luna iulie, și nici Balanțele care abia au început o relație romantică. De asemenea, în relațiile neoficializate nu este o perioadă bună pentru a lua decizii în ceea ce privește o eventuală căsătorie.



Eclipsa totală de Lună din 27 iulie 2018 are loc în casa iubirii și a romantismului Balanței și poate aduce revelații în ceea ce privește o relație amoroasă.

Horoscop lunar iulie Balanță. Muncă și bani

Soarele se găsește până la 23 iulie 2018 în casa carierei și a reputației socio-profesionale a Balanței, favorizând afirmarea și proiectele pe termen lung. Apar oportunități de dezvoltare și de colaborare cu grupuri influente sau cu companii mari, dar aceste relații trebuie gestionate cu grijă.



S-ar putea să constați la un moment dat că anumite proiecte individuale se află în conflict (de interese) cu proiecte de la locul de muncă sau din cadrul unor grupuri în care activezi. Eastrolog.ro te sfătuiește să dai dovadă de răbdare și de perseverență și să nu renunți la ceea ce ți-ai propus, chiar dacă se fac presiuni asupra ta.



Frământările și preocupările legate de viitorul tău profesional pot avea efecte nedorite asupra vieții de familie, dacă nu îți faci timp și pentru cei dragi.



Eclipsa parțială de Soare din 13 iulie 2018 poate marca un moment crucial pentru carieră, în bine sau în rău, în funcție de ceea ce ai făcut până acum. Se poate să ai parte de o promovare sau să obții anumite beneficii pe termen lung, dar poți avea parte și de bârfe, denigrări și conflicte cu autoritățile sau cu superiorii ierarhici. Este momentul să îți ajustezi obiectivele profesionale pe termen lung, sau să îți stabilești obiective noi.



Din punct de vedere financiar, situația se îmbunătățește în iulie 2018, mai ales după data de 10, când Jupiter își reia mersul direct în casa banilor munciți. Este vremea să faci eforturi susținute pentru consolidarea sau (re)câștigarea independenței financiare, fără să te bazezi pe familie sau pe resursele altora, în general. Sunt de evitat speculațiile financiare și cheltuielile exagerate pentru distracții sau chiar pentru copii (dacă ai).

Horoscop lunar iulie Balanță. Formă fizică și moral:

După 10 iulie 2018, starea de sănătate și dispoziția generală ar putea fi mult mai bune, odată cu revenirea lui Jupiter, co-guvernatorul casei sănătății Balanței, la mersul direct. Cu toate acestea, se recomandă să nu te zgârcești în ceea ce privește sănătatea și să apelezi la sfatul unui specialist dacă este nevoie.



Tot din 10 iulie, Venus îți tranzitează casa bolilor cronice, a sacrificiilor, dar și a vindecării. Armonios aspectată, Venus promite eliberarea de poveri trecute și liniștirea spiritului.



Poți să apelezi și la medicina alternativă, cu condiția să alegi cu grijă un specialist recunoscut.

