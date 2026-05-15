Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026. Două dintre zodii se bucură de armonie în familie

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 18 mai – 24 mai 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 14:48 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 15:05
Berbec | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Berbec, această săptămână marchează începutul unei noi etape în plan profesional, odată cu intrarea lui Marte în sectorul carierei pe 19 mai. Un val de energie îți alimentează ambițiile și îți oferă motivația necesară pentru a depăși obstacolele. La mijlocul săptămânii, emoțiile ies mai ușor la suprafață în relații, fiind un moment potrivit pentru a da dovadă de empatie și sinceritate.

Taur | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

În această săptămână vorbim despre redescoperirea de sine și creșterea. Venus, planeta ta conducătoare, armonizează cu Pluto până pe 20 mai. Această aliniere a astrelor te face să vezi totul într-o nouă lumină. Din punct de vedere financiar, investește în situații pe termen lung, acelea care îți pot aduce cu adevărat un punct de vedere real.

Gemeni | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026

Săptămâna ta începe într-o notă înaltă cu Mercur, planeta conducătoare. Aceasta amplifică fiecare conexiune de care te vei bucura în fiecare zi de acum înainte. Este foarte surprinzător faptul că te implici în multe dintre proiectele de la locul de muncă, dar într-un final ai grijă să nu cedezi.

Rac | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Se observă că energia ta care transformă lucrurile din jur începe să aibă efect și asupra oamenilor pe care îi întâlnești. Conversațiile pe care le-ai avut în ultima vreme s-au axat mai mult pe situația financiară. Ai încredere în instinctele tale, mai ales atunci când vine vorba de situații emoționale.

Leu | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Leii își îndreaptă pasiunea către hobby-uri în această săptămână. Planeta Venus îți îmbunătățește conexiunile romantice. Din punct de vedere social, rezonezi cu foarte multă lume, mai ales cu cei lângă care ai stat extrem de aproape în ultima vreme.

Fecioară | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Detaliile îți definesc cu adevărat ziua. Îmbrățișează gândurile analitice și vezi unde te conduc acestea. Din punct de vedere financiar, obiceiurile te fac să pierzi multe oportunități de distracție, dar într-o altă ordine de idei, vezi cum este să fii și prudent. Pe măsură ce apar provocările, știi cum să îmbrățișezi schimbarea din mai multe puncte de vedere.

Balanță | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Te aliniezi într-o armonie perfectă cu oamenii dragi și înveți să comunici așa cum nu ai mai făcut-o de multă vreme. Îmbrățișezi spontaneitatea și ești pregătită să oferi tot ce ai mai bun la locul de muncă. În această săptămână ai șansa să-ți aduci aminte multe situații critice din copilărie, arată acest site.

Scorpion | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Transformarea este cheia atunci când vorbim din punct de vedere financiar. Provocările îți testează reziliența și felul de a reacționa în momente impulsive. Această săptămână te încurajează să te transformi din punct de vedere emoțional și să nu mai lași să te afecteze orice trece pe lângă tine.

Săgetător | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Aventura te așteaptă, asta pentru că planeta Jupiter, cea care te conduce de fiecare dată, îți deschide orizonturile. Oportunitățile de a călătorii departe de casă apar foarte des în această perioadă. Din punct de vedere personal, au loc conversații sincere, care nu te forțează să spui ceea ce nu ți-ai dori.

Capricorn | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Ai planuri bine structurate de care trebuie să te ocupi, mai ales că Saturn te invită să aplici la o rutină. Din punct de vedere financiar, investești mai ales în viitor. Cumperi proprietăți sau anumite obiecte de artă. Te implici în conversații care altă dată păreau de neatins.

Vărsător | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

Din punct de vedere financiar, observi strategiile mult mai bine decât o făceai înainte. Ia în considerare ideea de a face voluntariat acolo unde simți că ai ceva de spus, mai mult decât o faci deja. Această săptămână îți aduce schimbări și idei noi.

Pești | Horoscop săptămânal 18 mai – 24 mai 2026.

În această săptămână, Peștii se simt mai intuitivi ca niciodată. Din punct de vedere financiar, conexiunile cu cei din afaceri îți aduc și provocări. Această perioadă este plină de imaginație și sensibilitate.

