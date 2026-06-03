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Nuți, moment neașteptat la absolvirea lui Bebeto. Imaginile publicate de Anamaria Prodan fac furori online

Nuți a fost alături de Bebeto la absolvirea liceului, iar Anamaria Prodan a publicat imagini emoționante și un mesaj plin de mândrie pentru fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 14:47 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 14:48
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Nuți, moment neașteptat la absolvirea lui Bebeto. Imaginile publicate de Anamaria Prodan fac furori online | Antena 1/Instagram
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Nuți a avut un moment emoționant la absolvirea lui Bebeto. Anamaria Prodan a publicat un videoclip cu mai multe imagini de la unul dintre cele mai importante momente din viața fiului său.

Laurențiu Reghecampf Jr., cunoscut drept Bebeto, a absolvit liceul și a marcat astfel finalul unei etape extrem de importante din viața sa. Emoțiile au fost puternice, iar alături de el s-au aflat mai mulți dintre cei mai importanți oameni din viața sa.

Nuți, moment neașteptat la absolvirea lui Bebeto

Un rol esențial în creșterea lui Bebeto l-a avut Nuți, bona familiei. Aceasta a fost prezentă în viața lui încă din copilărie, urmărindu-i fiecare etapă de dezvoltare și oferindu-i sprijin constant. Deși nu face parte din familia biologică, relația dintre cei doi a rămas extrem de apropiată, iar Nuți nu a lipsit de la acest moment cu o semnificație aparte.

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Tatăl său, Laurențiu Reghecampf, nu a fost prezent la eveniment.

Anamaria Prodan, mesaj emoționant pentru fiul său

Anamaria Prodan a fost copleșită de mândrie la reușita fiului său. Aceasta a publicat un colaj cu fotografii de la absolvire, dar și imagini din timpul ceremoniei, felicitându-l public pe rețelele de socializare. Mesajul său a adunat sute de reacții în mediul online.

„Laurențiu Reghecampf Jr. a absolvit liceul ❤️❤️❤️🎉🥇🙏🏼⭐️ Un moment care marchează sfârșitul unei etape frumoase și începutul unui nou drum plin de provocări, visuri și realizări.

Privesc spre el cu o mândrie pe care cuvintele cu greu o pot descrie. Din băiețelul pe care îl țineam de mână a devenit un tânăr bărbat în adevăratul sens al cuvântului: demn, inteligent, educat, responsabil și hotărât să își construiască propriul destin.

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Astăzi nu sărbătorim doar o diplomă. Sărbătorim caracterul, munca, disciplina și omul frumos care a devenit. Sunt mândră de el pentru tot ceea ce este și pentru tot ceea ce va deveni.

Familia i-a fost alături la fiecare pas. Surorile lui l-au iubit, l-au sfătuit, l-au protejat și au avut grijă de el cu o dragoste aparte. Nuți și Victor au fost, de asemenea, mereu aproape, oferindu-i sprijin, încredere și exemple frumoase de viață.

Iar eu, ca mamă, am fost întotdeauna în spatele lui. L-am susținut, l-am încurajat, l-am ridicat atunci când a fost greu și l-am aplaudat la fiecare victorie. Aceasta este menirea unei mame: să își iubească necondiționat copiii, să le fie sprijin și să îi vadă înflorind.

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Astăzi mă simt binecuvântată. Mândră nu doar de Laurențiu, ci de toți copiii mei. De felul în care se iubesc, se respectă, se susțin și rămân uniți indiferent de orice. Pentru mine, aceasta este cea mai mare realizare și cea mai prețioasă moștenire.

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Felicitări, Laurențiu! Să mergi prin viață cu aceeași eleganță, inteligență și forță care te definesc. Cerul este limita, iar noi vom fi mereu lângă tine, iubindu-te și susținându-te.”

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Mai multe fotografii

Imaginile postate de Anamaria Prodan au emoționat publicul și au arătat cât de mult a crescut tânărul în ultimii ani.

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