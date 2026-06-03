Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat. Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani

Fiica lui Jennifer Lopez ar fi renunțat la numele Emme și ar folosi acum numele Oskar. Schimbarea a fost observată la ceremonia de absolvire și a stârnit numeroase reacții online.

Fiica lui Jennifer Lopez ar fi renunțat la numele Emme și ar folosi acum numele Oskar. Schimbarea a fost observată la ceremonia de absolvire și a stârnit numeroase reacții online. | Getty Images

Fiica lui Jennifer Lopez a făcut o schimbare neașteptată și a renunțat la numele său. Adolescenta și-a prezentat noul nume în cadrul ceremoniei de absolvire a liceului, iar decizia a stârnit rapid un val de reacții în mediul online. Mulți internauți cred că vedeta s-ar pregăti pentru o posibilă tranziție de gen.

Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat

Emme Muñiz pare să fi adoptat un nou nume. O postare publicată pe un cont de Instagram dedicat absolvenților de la Windward School din Los Angeles, unde a studiat adolescenta, a identificat unul dintre elevi drept „Oskar Muñiz”.

Postarea includea o fotografie din copilărie, alături de un LEGO dedicat Sarah Lawrence College și informații despre planurile lui Oskar de a studia teatru și arte. În descriere era etichetat și un cont de Instagram care pare să îi aparțină copilului lui Jennifer Lopez și al lui Marc Anthony.

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Profilul afișează o fotografie recentă a lui Emme, care a împlinit 18 ani în februarie, iar numele afișat este acum Oskar. În biografia paginii apare și numele viitoarei facultăți.

Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani

„Oskar pentru Sarah Lawrence”, au scris administratorii contului Windward26College în descrierea postării, care între timp a fost ștearsă.

Postarea a fost apreciată inclusiv de Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck, înainte ca actorul să fie căsătorit cu Jennifer Lopez între 2022 și 2024. Garner și Affleck au împreună trei copii.

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Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, nu a comentat public presupusa schimbare de nume. Un reprezentant al artistei nu a răspuns solicitărilor de comentarii venite din partea publicației Page Six.

Săptămâna trecută, Lopez a participat la ceremonia de absolvire a lui Oskar alături de mama sa, Guadalupe Rodríguez, și de Samuel, fiul lui Ben Affleck. Marc Anthony, în vârstă de 57 de ani, nu pare să fi fost prezent la eveniment.

Jennifer Lopez și Marc Anthony, care au fost căsătoriți între 2004 și 2014, au împreună gemeni: Oskar și fratele său, Max.

Artista s-a emoționat recent când a vorbit despre absolvirea copiilor săi. „Nu vorbi despre asta pentru că încep să plâng”, a glumit Lopez în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”, mărturisind că „plânge de două luni” în timp ce gemenii se pregătesc să plece de acasă.

Vedeta din „Hustlers” a declarat și că cei doi copii ai săi vor merge la colegii diferite, o decizie pe care o susține complet. „Vreau doar să fie fericiți, să meargă unde își doresc și să facă ceea ce iubesc”, a spus artista.