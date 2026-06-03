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Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița

Paula Chirilă le-a dat o veste importantă fanilor săi. Vedeta a fost cerută în căsătorie de actualul partener, la mai bine 8 ani de la divorțul de fostul soț. Iată cum arată superba bijuterie de pe degetul acesteia.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 11:33 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 11:57
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Paula Chirilă trece printr-o perioadă foarte frumoasă din punct de vedere sentimental. După ce a trecut printr-un divorț și câteva eșecuri pe plan amoros, actrița și-a găsit fericirea în brațele lui Dani, noul ei partener.

Cei doi formează un cuplu de ceva timp, iar bărbatul a decis să facă marele pas. Recent, vedeta a fost cerută în căsătorie, iar momentul emoționant a luat-o prin surprindere. Aceasta nu se aștepta la un astfel de gest din partea iubitului ei.

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„Foarte frumos, cu foarte multă emoție! Cu iubire și tot ce se putea. Eu am acceptat cu surprindere pentru că nu mă așteptam. L-a căutat ceva (n.r. inelul) ca să găsească cum îmi place mie! (...) Nu discutasem și nu mai sunt în punctul în care să cred în acte.

Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e, am fost pe acolo. Și asta a venit absolut surprinzător pentru mine. Se gândea de ceva vreme. A fost foarte spontan, nu a mai avut răbdare... ”, a povestit Paula Chirilă în emisiunea Marei Bănică.

Ce spune Paula Chirilă despre nuntă, după ce a fost cerută în căsătorie de partenerul ei

Actrița a adus în discuție și un subiect controversat: nunta. Se pare că Paula Chirilă nu au stabilit încă data la care se vor căsători, însă își doresc un eveniment restrâns și fără prea mulți invitați.

Inelul de logodnă pe care l-a primit vedeta este de-a dreptul spectaculos, cu multe diamante mici și o piatră uriașă pe centru. Dan a căutat mult o astfel de bijuterie pentru viitoarea lui soție.

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„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber. Am cam făcut (n.r. lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. – dacă și-au ales nașii). Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar (n.r. iubitul ei)”, a mai dezvăluit actrița la televizor.

De asemenea, vedeta a precizat că Dan, viitorul ei soț, are o relație foarte bună cu fiica ei din fosta căsnicie. Aceștia se înțeleg foarte bine. Carla petrece mult timp alături de mama ei și partenerul lui.

Colaj cu Paula Chirilă în două ipostaze diferite la emisiuni diferite
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Paula Chirilă a avut cuvinte de laudă și la adresa viitorilor săi socrii. Aceasta are o legătură specială cu părinții lui Dan, în mod special cu mama acestuia: „E minunată! O ador! Și tatăl... la fel. Sunt niște oameni extraordinari!”.

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