Mugur Mihăescu a devenit bunic chiar de ziua sa de naștere. Actorul din „Vacanța Mare” a făcut anunțul emoționant pe rețelele sociale, după ce fiica sa, Ivona, a adus pe lume o fetiță.

Mugur Mihăescu a devenit bunic, chiar de ziua lui de naștere. Ce mesaj emoționant a transmis actorul din „Vacanța mare” | Hepta/Instagram

Mugur Mihăescu a devenit bunic chiar de ziua sa de naștere. Actorul din „Vacanța Mare” a făcut anunțul emoționant pe conturile sale de social media, acolo unde a împărtășit bucuria cu fanii săi.

Mugur Mihăescu a devenit bunic, chiar de ziua lui de naștere

Celebrul actor traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Pentru prima dată, Mugur Mihăescu și-a sărbătorit aniversarea în calitate de bunic, iar vestea specială a fost primită cu entuziasm de cei care îl urmăresc.

„De ziua mea am devenit și bunic. Sunt cel mai fericit dintre pământeni”, a scris actorul pe rețelele de socializare.

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Postarea sa a strâns rapid sute de reacții și numeroase mesaje de felicitare din partea prietenilor, colegilor de breaslă și admiratorilor. Actorul a avut astfel dublu motiv de sărbătoare: și-a aniversat ziua de naștere și, în același timp, a întâmpinat venirea pe lume a nepoțelei sale.

Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, a devenit mamă pentru prima dată. Tânăra a adus pe lume o fetiță și i-a oferit tatălui său un cadou de neprețuit chiar în ziua aniversării sale.

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Ce mesaj emoționant a transmis actorul din „Vacanța mare”

Ivona Mihăescu este căsătorită cu Vlad Gabura, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor, în Marea Britanie, iar relația lor s-a transformat treptat într-o frumoasă poveste de familie. Anul trecut, aceștia au făcut și pasul cel mare, organizând o nuntă discretă, alături de cei apropiați.

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Deși a preferat să își țină sarcina departe de atenția publicului și a postat rar imagini în perioada în care era însărcinată, Ivona le-a dezvăluit admiratorilor încă dinainte de naștere că urmează să aibă o fetiță.

Mugur Mihăescu este una dintre figurile emblematice ale comediei românești, devenind celebru mai ales datorită rolurilor interpretate în „Vacanța Mare”. Actorul pare acum pregătit pentru un nou rol important în viața sa: cel de bunic.

Fanii se așteaptă ca artistul să împărtășească și pe viitor momente speciale din noua etapă pe care o trăiește alături de familie și de micuța venită recent pe lume.