Horoscop săptămânal 30 noiembrie - 6 decembrie 2020. Vești bune despre bani, trei zodii primesc șanse mari în carieră

Leu

Debutul saptamanii iti aduce multe dialoguri cu cei apropiati, fie pe teme de larg interes, fie pe teme profesionale la serviciu. Intr-un anume fel, gandirea ta este focalizata deocamdata pe felul în care să-ți folosești creativitatea și să obții venituri bune din ea. De aici si felul in care vorbesti are legatura cu aspectele materiale ale vietii cotidiene.

Fecioara

Aspectele financiare care te preocupa la inceputul saptamanii au legatura cu sfera parteneriala. Din colaborarile in care esti implicat poti primi o suma de bani considerabila sau favoruri importante pe termen lung. Miercuri si Joi se intrezaresc dialoguri si inalniri importante cu neamurile si prietenii apropiati. Gandirea si comunicarea iti sunt ingreunate, de aceea fii prudent si asculta mai mult, dar vorbeste direct si la obiect.

Balanță

Primele doua zile ale saptamanii iti ofera energie benefica pentru a-ti reorganiza planurile de viitor, pentru a-ti stabili prioritatile si pentru a-ti face ordine in relatii. Chiar daca, starile tale de spirit fluctueaza, cu putin efort si bunavointa vei depasi totul cu bine. Vei primi vesti importante legate de veniturile tale obtinute din munca desfasurata la un serviciu.

Scorpion

Discretia care te invaluie in primele zile ale saptamanii te fereste de provocarile celorlalti. Sunt momente bune pentru a-ti regandi personalitatea, modul de relationare cu cei din jur, dar si pentru a te rasfata cu plimbari in aer liber, cu o dieta de sezon si cu ceva mai mult somn. La mijlocul saptamanii, energia vitala se amplifica si vei reusi sa-ti rezolvi atat chestiunile profesionale ramase restante, cat si treburile personale de acasa.

Săgetator

La inceputul saptamanii esti dornic sa te sfatuiesti cu prietenii si protectorii. Implicarea in proiecte de anvergura alaturi de oameni care au aceleasi vise si idealuri ca tine iti ofera posibilitati deosebite de dezvoltare personala, dar si satisfactia lucrului bine facut si de folos si altora. Dozeaza-ti eforturile si elanul deoarece risti sa-ti neglijezi relatiile cu cei apropiati. Intre 6 si 8 Noiembrie este nevoie sa te odihnesti mai mult.

Capricorn

Multa forfota in relatiile socio-profesionale, atat la nivel de comunicare, cat si faptic. Intalnirile, dialogurile, activitatile desfasurate cu șefii sau colegii iti vor aduce informatii importante pentru propria ta dezvoltare personala si profesionala. Poate fi nevoie sa-ti modelezi gandirea si felul in care vorbesti. Este o perioada in care ti se arata adavarata fata a relatiilor cu prietenii. Astfel ar fi bine sa te debarasezi fara rezerve de persoanele inoportune si sa te deschizi din toata inima catre altele noi.

Vărsător

Sfera profesionala este animata din plin. Se intrezaresc sedinte cu sefii, dialoguri importante, chiar decizii majore pe care vei fi nevoit sa le iei in ceea ce priveste activitatea ta din cadrul unui loc de munca. Traversam o perioada in care ti se deschid noi culoare profesionale, existand posibilitatea sa-ti schimbi total profesia si conditiile de munca.

Pești

Daca in prima jumatate a saptamanii esti preocupat mai mult cu aspectele mateiale ale vietii, in a doua jumatate sufletul tau va cauta oameni rafinati, cu o pregatire speciala in domeniile spirituale. Sun momente bune pentru a-ti schimba viziunea asupra vietii si pentru a-ti crea noi legaturi cu ierarhiile divine. Minunat este ca suportul astral de care beneficiezi iti ofera suficiente resurse, atat pentru a-ti modela personalitatea, gandirea, cat si pentru a te ocupa de treburile cotidiene. Pe de alta parte, daca esti implicat intr-un program de instruire sunt posibile altercatii cu profesorii, mentorii sau colegii de studiu.