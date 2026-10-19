Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai agitată

Horoscop zilnic 20 octombrie 2026. Scorpionul primește vești bune, Balanța va începe să aibă o viață mai agitată

Horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 19:30 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 19:30
Descoperă care sunt previziunile astrale din horoscopul zilei de marți, 20 septembrie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Horoscopul zilei de marți, 20 septembrie 2026 a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Descoperă ce vești te așteaptă și care sunt schimbările ce se anunță azi în plan astrologic.

Horoscop zilnic marți, 20 septembrie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de marți, 20 septembrie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul va începe să se simtă din ce în ce mai bine și unele probleme de sănătate se vor ameliora, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Fii pregătit, vei avea parte de oportunități financiare.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Taur

Taurul ar putea să aibă nevoie de ajutorul celor din jur și astrele te încurajează să nu eziți să ceri ajutorul, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. E reocmandat ăs fii precaut dacă ai de făcut călătorii sau drumuri.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Gemeni

Gemenii sunt într-o formă bună din punct de vedere al sănătății și acesrt lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. În familie, lucrurile devin mult mai liniștite.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Rac

Racul ar putea să aibă parte de o vizită sau de o veste neplăcută, însă astrele te sfătuiesc să dai dovadă de tact, diplomație și răbdare, indiferent de cât de tensionate ar putea să devină anumite situații, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Leu

Leul este sfătuit să aibă grijă ce mănâncă, fiindcă e predispus la probleme digestive, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Unii dintre nativi au șanse mari să își găsească un loc de muncă mai bun.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Fecioară

Fecioara se oferă să ajute pe cineva la nevoie și acest lucru va fi extrem de apreciat, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Unele aspect din viața ta s-ar putea îmbunătăți, așa că profit din plin.

Horoscop marți, 20 septembrie Balanță

Balanța trebuie să fie cât mai prudentă cu putință, fiindcă are tendința să ia decizii destul de pripite, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. În anumite context ar putea să fie nevoie să îți schimbi atitudinea.

Horoscop marți, 20 septembrie Scorpion

Scorpionul trebuie să mențină un stil de viață sănătos și să facă mai multă mișcare pentru a-și menține starea de bine, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Iartă greșelile celor din jur și mergi înainte cu inima împăcată.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Săgetător

Săgetătorul trebuie să fie mai atent la propria sănătate și stare de bine, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Cei născuți în această zodie trebuie să evite discuțiile atunci când sunt nervoși.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Capricorn

Capricornul va începe să aibă o viață mai bună dacă este atent la alimentație. Încearcă să faci mai mult sport, fiindcă acest lucru se va dovedi a fi benefic pentru sănătate.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Vărsător

Vărsătorul ar putea să o ducă mai bine la capitolul sănătate și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de marți, 20 octombrie 2026. Nativii au șanse mari să evadeze din rutina vieții de zi cu zi, arată cei de la timesofindia.indiatimes.com.

Horoscop marți, 20 septembrie 2026 Pești

Peștii au șanse mari să facă o călătorie, să își schimbe sitlul de viață sau să resolve anumite probleme mai vechi, pe care le-au tot amânat.

Horoscop zilnic 19 octombrie. Patru zodii se despart de parteneri. Vezi care din ele regretă acest pas în cele din urmă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de cadoul de peste 70.000 de euro pe care Ion Ţiriac i l-a făcut lui David Popovici! Decizia campionului olimpic Ce s-a ales de cadoul de peste 70.000 de euro pe care Ion Ţiriac i l-a făcut lui David Popovici! Decizia campionului olimpic
Observatornews.ro Măririi de pensii după doi ani. Cât vor câştiga cei care primesc 3.000 de lei Măririi de pensii după doi ani. Cât vor câştiga cei care primesc 3.000 de lei
Antena 3 Un român a câștigat aproape 200.000 de euro la pariuri după ce a repetat de patru ori aceeași combinație Un român a câștigat aproape 200.000 de euro la pariuri după ce a repetat de patru ori aceeași combinație
SpyNews Cum le răspunde Bianca Iotu de la Insula iubirii celor care o judecă. Mesajul concurentei Cum le răspunde Bianca Iotu de la Insula iubirii celor care o judecă. Mesajul concurentei
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Horoscop zilnic 19 octombrie. Patru zodii se despart de parteneri. Vezi care din ele regretă acest pas în cele din urmă
Horoscop zilnic 19 octombrie. Patru zodii se despart de parteneri. Vezi care din ele regretă acest pas în cele din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Luni, 19 octombrie, Luna intră în Vărsător și se întâlnește cu Pluto. Ce înseamnă această combinație în astrologie
Luni, 19 octombrie, Luna intră în Vărsător și se întâlnește cu Pluto. Ce înseamnă această combinație în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Cum arătau Mira și Ian de la Insula Iubirii la începutul relației lor. Imagini rare cu cei doi concurenți din sezonul 10
Cum arătau Mira și Ian de la Insula Iubirii la începutul relației lor. Imagini rare cu cei doi concurenți din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul pe Story, din baia școlii
„Nu aveți idee ce periculos sunt!” Elevul din Bistrița care a înjunghiat o profesoară și-a anunțat atacul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Luca Niculescu a discutat cu viitorii miniștri! Cum se vor majora pensiilor şi cum va arăta noua Lege a salarizării
Luca Niculescu a discutat cu viitorii miniștri! Cum se vor majora pensiilor şi cum va arăta noua Lege a salarizării BZI
Cum ar putea Guvernul Luca Niculescu să aibă majoritate în Parlament, fără aportul PNL, USR și AUR
Cum ar putea Guvernul Luca Niculescu să aibă majoritate în Parlament, fără aportul PNL, USR și AUR Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Doi kilometri într-o oră și 20 de minute. Șoferii, blocați în coloane interminabile în zona Pipera
Doi kilometri într-o oră și 20 de minute. Șoferii, blocați în coloane interminabile în zona Pipera Observator
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală
Cum îți influențează mâncarea creierul și sănătatea mintală MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților
5 semne că partenerul tău va fi un tată bun, potrivit experților DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x