Horoscop zilnic. Horoscopul Zilei 14 august 2019. Iubire ca-n filme pentru Fecioară, pasiuni pentru Leu

Pe plan amoros, lucrurile merg perfect pentru nativii din zodiile Fecioară și Balanță, care vor trăi intens fiecare secundă în compania partenerului de viață. Pasiunea își spune cuvântul și pentru Lei, care își marturisesc sentimentele fără ocolișuri. Horoscopul zilei de miercuri, 14 august, aparține dragostei. Află cum îți merge astăzi, în funcție de zodia ta!

LEII sunt extrem de pasionali astazi si vor sa ii dovedeasca persoanei iubite ca tot ceea ce ii marturisesc este adevarat.

***

Momente de rasfat si afectiune la cote maxime pentru FECIOARE. Relatia acestor nativi poate ajunge la un nivel superior.

***

Si BALANTELE se numara printre norocosii de azi dragoste. Trebuie sa se gandeasca insa daca si ei simt la fel fata de persoana care le arata afectiune.

***

SCORPIONII, in schimb, devin suspiciosi in privinta persoanei iubite. Ceva in comportamentul partenerului le da de banuit.

***

SAGETATORII pot fi dezamagiti de un prieten in care aveau incredere oarba. Asta va fi pentru ei o lectie de tinut minte pe viitor.

***

CAPRICORNII se pot bucura, in sfarsit, de o vacanta. Este tot ce aveau nevoie dupa o perioada marcata de haos.

***

Dragi VARSATORI, nu va grabiti sa trageti concluzii pripite in privinta unui apropiat. Analizati in detaliu tot ce va starneste confuzie si luati o decizie mai tarziu.

***

PESTII pot da dovada de imaturitate si egoism. Considera ca totul li se cuvine si ca ei nu trebuie sa miste un deget pentru cei din jur.

***

BERBECII trebuie sa invete sa si intoarca ajutorul primit din partea cuiva, nu doar sa se bucure de el si sa uite imediat.

***

TAURII pot lega o frumoasa prietenie cu cineva care le-a fost alaturi neconditionat in ultima vreme. Se poate naste chiar si o poveste de dragoste.

***

Dragi GEMENI, incercati sa nu luati lucrurile prea in serios cu o persoana pe care abia ati cunoscut-o. Astrele nu prevad o legatura puternica.

***

Iar nativii RAC sunt cuprinsi de regrete in urma unei decizii pe care s-au grabit sa o ia in relatia cu partenerul.