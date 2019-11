Horoscop zilnic. Horoscopul zilei, 20 noiembrie 2019. Berbeci, lăsați orgoliul deoparte! Lacrimi din dragoste și pentru zodia Leu

***

BERBECII ar putea avea ceva conflicte cu persoana iubita si sa spuna vorbe pe care le vor regreta mai tarziu. Mai bine amanati discutiile daca vedeti ca nu ajungeti la un consens.

***

Este timpul unei decizii importante, unei noi etape in viata de cuplu a TAURLOR, una matura, am putea spune. Ar putea fi vorba chiar de marele pas.

***

GEMENII sunt cuprinsi de dor, de nostalgie, dupa o persoana cu care nu mai vorbesc in prezent si care le lipseste enorm.

***

RACII astazi sunt mai degraba preocupati de treburile in casa. Simt nevoia de un nou ambient, de o schimbare totala in mediul in care traiesc.

***

Daca la TAURI va spuneam ca bat clopote de nunta, avem si nativi pe care i-ar putea paste o despartire cu lacrimi. E vorba de nativii LEU, care ar putea hotari asta dupa ce au cantarit indelung situatia.

***

FECIOARELE sunt astazi mai vocale decat de obicei si isi impun cu brio punctul de vedere in fata partenerului, chiar cu un strop de gelozie.

***

BALANTELE, in schimb, se bucura de mai multa afectiune ca niciodata. Norii negri in viata sentimentala par sa fi trecut si sa ii astepte numai surprize frumoase de acum.