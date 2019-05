Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 26 mai 2019. Balanțele se despart de partener, berbecii au probleme de sănătate

Horoscopul zilei de duminică, 26 mai 2019, vine cu vestea că anumite zodii vor trece astăzi printr-o despărțire dureroasă! Ce te așteaptă azi, potrivit astrelor?

GEMENII sunt printre cei mai norocosi nativi in plan amoros, unde se intrevad o multime de surprize si o propunere interesanta din partea jumatatii lor.

Nativii RAC sunt sfatuiti sa nu grabeasca lucrurile in relatia cu partenerul, chiar daca sentimentele lor sunt sincere. Este posibil ca persoana de langa ei sa mai aiba nevoie de ceva timp, arată horoscopul zilei de duminică, 26 mai 2019.

Vesti excelente in dragoste si pentru nativii LEU, in special pentru cei singuri. Cupidon pare sa ii vaneze de aproape.

Citește și: Zodii cu noroc URIAȘ în 2019! Previziunile horoscopului pentru anul ce vine

FECIOARELE isi pot desoperi o latura creativa, spirituala si sa dea curs unor idei nastrusnice, de unde poate lua nastere o adevarata pasiune.

BALANTELE, in schimb, se simt usor stinghere in relatia lor, dar si in cercul de prieteni. Pot avea mici momente de ratacire, nu se simt in apele lor, insa este doar o stare trecatoare. Nu este exclus totuși ca unii nativi să se despartă de iubiți.

Este momentul ca SCORPIONII care au de furca in relatia cu partenerul sa puna piciorul in prag si sa ia o decizie radicala. Ori isi rezolva problemele, ori merg pe drumuri separate.

SAGETATORII gasesc sprijin moral tocmai acolo unde nu aveau vreo speranta. Au avut parte de ceva momente tensionate, insa norii negri incep sa se risipeasca.

CAPRICORNII sunt indemnati sa isi stapaneasca emotiile si sa nu dea curs unor discutii aprinse, chiar daca simt ca au dreptate.

Citește și: Cele mai fericite zodii din 2019. Au parte de realizări pe toate planurile

In viata nativilor VARSATOR, totul este astazi despre familie. Un eveniment important, poate o nunta sau o veste foarte buna despre o ruda le va ocupa tot timpul.

PESTII pot avea parte de momente in care simt ca cedeaza nervos, iar asta este numai din cauza ca in ultimele zile s-au neglijat pe ei si s-au dedicat mai mult celorlalti.

BERBECII sunt sfatuiti sa dea mai multa importanta sanatatii, pentru ca nu sunt nemuritori, iar eforturile peste masura vor avea consecinte.

Si TAURII au mare nevoie de odihna si de deconectare de la rutina de zi cu zi, mai ales ca se anunta o saptamana de foc.