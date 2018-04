Horoscop 17 aprilie. 2 zodii suferă cumplit: una pierde bani, alta se desparte

Horoscopul din 17 aprilie vă recomandă prudență. Cel puțin două zodii vor fi nefericite. Astrelele prevăd pierderi importante la capitolele bani și dragoste. Așadar, horoscopul zilei de marți anunță că o zodie poate pierde locul de muncă sau prestigiul în cariera, alta se poate despărți de jumătate.

Horoscop 17 aprilie Berbec

Aveti multe probleme de rezolvat, dar dispuneti de energia necesara pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultati de care va puteti lovi sunt de natura financiara. Astrele prezic pierderi la capitolul bani și carieră.

Horoscop 17 aprilie Taur

Se pare că nu reușiți să va respectați programul din cauza unor evenimente neprevăzute.

Dimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte pentru casă și pentru partenerul de viață.

Este o zi bună pentru a rezolvă o parte dintre problemele financiare ale familiei. Va sfătuim să va ascultați intuiția.

Horoscop 17 aprilie Gemeni

Aveti multe idei, pe care tineti neaparat sa le impartasiti prietenilor apropiati.

Va puteti indeplini o dorinta mai veche, cu ajutorul financiar si moral al unei mai rude mai in varsta. Horoscopul vă spune că achizitiile si investitiile sunt favorizate astazi.

Va sfatuim sa nu va petreceti tot timpul liber cu prietenii. Ocupati-va si de partenerul de viata!

Horoscop 17 aprilie Rac

Aveți tendința să va dedicați exclusiv activității profesionale. Încercați să nu va neglijați relațiile sentimentale! Nu este momentul să va ocupați de afaceri. Riscați să pierdeți o sumă importantă. Acasă s-ar putea să aveți de rezolvat câteva chestiuni casnice presante.

Horoscop 17 aprilie Fecioară

Sunteți hotărât să rezolvați mai multe probleme legate de cămin. Partenerul de viață va acceptă inițiativele. Relațiile cu colaboratorii sunt excelente. Puteți să încheiați contracte și să semnați documente. Va sfătuim să fiți prudent.



Horoscop 17 aprilie Balanță

Acum este momentul sa faceti schimbarile planuite in casa. Este o zi buna pentru mutat mobila, zugravit, reamenajari etc. Nu ezitati sa cereti o mana de ajutor prietenilor si rudelor!

S-ar putea ca partenerul de viata sa nu accepte ideile unei persoane mai in varsta din familie si sa se ajunga la discutii. Eastrolog.ro va sugereaza sa mediati conflictul si sa nu lasati atmosfera sa se deterioreze. Riscați să rupeți o relație frumoasă de dragoste.

Horoscop 17 aprilie Scorpion

Puteți avea succes în afaceri și în activitățile casnice. Eastrolog.ro va recomanda să nu începeți prea multe treburi deodată, pentru că riscați să nu duceți niciuna până la capăt.

Cei din jur va apreciază pentru schimbările pe care intenționați să le faceți. Ascultați, totuși, și părerile altora! După-amiază, va face plăcere să reîntâlniți o veche cunoștință

Horoscop 17 aprilie Săgetător

Este o zi tocmai buna pentru a imbunatati relatiile sentimentale si pentru planuri referitoare la camin. Eastrolog.ro va recomanda sa evitati sa semnati astazi documente oficiale. In general, ar fi bine sa amanati activitatile si deciziile dificile in afaceri.

Horoscop 17 aprilie Capricorn

Dimineata este posibil sa va intalniti cu o veche cunostinta care va invita la o petrecere.

Eastrolog.ro va recomanda sa va ocupati de problemele sentimentale pe care le-ati tot amanat. Fiti obiectiv si recunoasteti-va greselile!

Horoscop 17 aprilie Vărsător

Astazi va sfatuim sa evitati activitatile importante. Daca aveti ocazia sa plecati intr-o excursie cu partenerul de viata, nu ezitati! O iesire in mijlocul naturii poate fi benefica relatiei.

Prietenii va apreciaza, dar va sfatuim sa va pastrati modestia.

Horoscop 17 aprilie Pești

Puteți avea succes în relațiile de parteneriat și în afaceri.

Relațiile cu persoană iubită sunt foarte bune. Împreună, puteți să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Va sfătuim să va păstrați realismul și să evitați speculatiile.