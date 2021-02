Horoscopul soacrei! Ce fel de om este în funcție de zodie și de cine trebuie să te ferești

Ce fel de soacră ai în funcție de zodie

Horoscop soacra gemeni

Despre soacra gemeni se spune, potrivit horoscopului, că odată ce îi câștigi încrederea te va iubi sincer și te vei simți ca și când ai câștigat la loterie! Este greu de înțeles și mereu se răzgândește, dar este o bonă perfectă și nu te va dezamăgi niciodată atunci când vine vorba de responsabilitate.

Horoscop soacra rac

Soacra din zodia rac este foarte emotivă și e capabilă să verse lacrimi de crocodil din orice, dar are suflet bun. Nu încerca s-o minți, fiindcă are o intuiție greu de egalat. Ai grijă să îi lauzi mereu mâncarea, fiindcă acesta este clar punctul său sensibill.

Horoscop soacra fecioară

Potrivit horoscopului soacrei, fecioarele sunt obsedate de curățenie și, dacă locuința ta nu arată tocmai bine, atunci s-ar putea să te trezești cu ea lună, când nici nu te aștepți. E bună la suflet și mereu gata să ofere sfaturi.

Ce fel de soacră e, în funcție de zodie

Horoscop soacra balanță

Balanțele sunt niște soacre foarte săritoare și mereu gata să îți fie alături, dar dacă începe să simtă rost de ceartă o să dispară imediat, fiindcă nu îi plac argumentele. E generoasă și mereu va cheltui pensia pentru nepoți.

Horoscop soacra scorpion

Soacra scorpion poată să fie o adevărată vrăjitoare și o tirană fără egal, care se folosește de orice împrejurare pentru a-ți arăta că nu te place. Cu ea nu există cale de mijloc: fie te va iubi, fie te va detesta. În oricare dintre situații este bine să rămâi un om sincer și să îți arăți bunele intenții, cu timpul te va iubi.

Horoscop soacra săgetător

Soacrele născute în zodia săgetător nu se implică în relațiile copiilor lor. Lângă ele viața o să fie una relaxată. Dacă ești pasionat de astrologie, citit în cărți și alte lucruri ce țin de lumea ocultă, atunci clar o să vă înțelegeți de minune.

Horoscop soacra capricorn

Din punct de vedere al horoscopului, soacrele capricorn sunt cam băgăcioase atunci când vine vorba de bani, fiindcă acest lucru le preocupă mai mereu. Îi place să gătească mâncare sau să facă prăjituri, dar nu este indicat să lași prea mult timp copiii cu ea, fiindcă are tendința să-i răsfețe mai mult decât e cazul.

Horoscop soacra vărsător

Soacrele născute în zodia vărsător sunt interesate de binele universului și al lumii, în general, așa că nu se va băga niciodată în căsnicia ta. O să fie mult prea ocupată să facă acte de caritate sau să își vadă de proiectele personale. Chiar dacă nu te ridici la nivelul ei, te va respecta și absolut oricând va fi gata să îți ofere ajutorul. O să fie genul de bunică care își învață nepoții să fie independenți și cu propriile păreri.

Horoscop soacra pești

Soacrele pești nu prea ies din casă și marea lor pasiune este să se facă și să se simtă utile celor din jur. Trebuie să o ții la distanță, dar să îi reamintești mereu cât de apreciată și iubită este.

