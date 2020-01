Horoscopul zilei, 13 ianuarie 2020. Pentru patru zodii va începe una dintre cele mai interesante etape ale vieții

Taur. Cadeti poate de acord cu partenerul de viata si luati o hotarare legata de relocarea voastra in alt oras sau in alta tara, alegeti un centru universitar in care sa studiati, va hotarati asupra destinatiei de concediu profitand si de o reducere, o oferta avantajoasa.

Gemeni. Ramane preocuparea legata de sfera financiara, insa se anunta schimbari in plan profesional ce va vor aduce un plus, liniste, stabilitate. Prin intermediul unor prieteni buni sau al unor colaboratori vor sosi oferte pe termen limitat, legate de proiecte.

Rac. Incasati un avans, vi se face o plata sau poate ca se indeparteaza o banuiala de la voi constatand ca cineva isi tine cuvantul. Poate ca ajungeti sa va convingeti de soliditatea judecatii si de buna credinta a cuiva caruia i-ati cerut un sfat acum cateva zile.

Leu. Buna cooperare cu un coleg sau cu un partener de afaceri: eforturi, dar si progrese, rezultate. Iar lucrurile pot merge si ceva mai departe daca niciunul dintre voi nu este prins intr-o relatie: veti sarbatori succesul, veti stabili o intalnire in care sa puteti vorbi despre voi, sa va cunoasteti.