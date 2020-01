Horoscopul zilei, 17 ianuarie 2020. Nativii pești sunt conflictuali și își varsă nervii pe toți cei din jur

BERBECII simt ca partenerul incearca sa le intinda o capcana. Este posibil ca persoana iubita sa vrea sa le testeze fidelitatea, asa ca. trebuie sa fie cu ochii in 4.

GEMENII sunt mult prea preocupati de parerea celor din jur, iar asta nu face decat sa le puna piedici in ceea ce-si doresc. Ar fi cazul sa fie mai asumati si sa nu le pese de rautatile auzite.

TAURII ar putea avea un sentiment de slabiciune si nu este nimic rau in asta, ci dimpotriva, devin mai sensibili si incep sa isi deschida sufletul in fata a tot ce e nou in viata lor.