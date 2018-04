HOROSCOPUL ZILEI 27 APRILIE. O zodie câştigă o sumă mare de BANI, alta își găsește iubirea

Horoscopul zilei de 27 aprilie aduce multe vești bune pentru nativii din zodiac. În timp ce, pentru unele zodii se recomandă odihna, pentru altele este momentul ideal pentru o vacanţă.

Berbec

Ati putea afla ca au fost intelese gresit sau rastalmacite vorbe ale voastre din zilele trecute si va trebui sa puneti lucrurile la punct. Se poate sa primiti un sfat bine intentionat si competent, sa va folositi de el si veti considera curand ca aveti pentru ce sa fiti recunoscatori celui care vi l-a dat.

Taur

O situatie de urgenta sau una care necesita cunostinte si abilitati avansate ar putea fi sansa voastra de a obtine niste bani in plus. Urmeaza pentru voi saptamani favorabil aspectate in plan financiar, dar si tentatiile pe care le intalniti vor fi pe masura.

Gemeni

Va simtiti in largul vostru, nimic nu pare sa va strice ziua. Primiti o invitatie sa iesiti la o cafea, sa luati parte la o aniversare. Se poate sa trageti linie, sa faceti un inventar si sa descoperiti ca finalul a fost mai bun decat cel estimat.

Rac

Dupa zile de stres si de agitatie, in sfarsit momente de tihna; gasiti prilejul si persoana potrivita sa va descarcati sufletul. Se vad semne ca incepe sa cedeze partea cu care ati dus negocieri mai lungi si dificile, ca mai lasa din pretentii si ca veti putea ajunge la un acord saptamana viitoare.

Leu

Salutari, amabilitati, multumiri poate pentru un gest al vostru, o mana de ajutor pe care ati oferit-o la momentul oportun. Este o perioada excelenta pentru cei aflati la inceputul unei cariere, intr-o perioada de proba: vor pot inregistra progrese remarcabile.

Fecioara

Luati initiative, va hotarati sa va fortati intrucatva norocul si sunt sanse bune sa obtineti rezultatele dorite, sa obtineti un succes la care doar visati acum cateva zile. Cei mai tineri au sanse sa fie remarcati, sa li se aprecieze entuziasmul si buna credinta.

Balanta

Ar fi bine sa va asigurati ca sunteti bine intelesi, ca emotiile si grijile voastre nu sunt luate drept un semn de slabiciune. Aflati poate ca prieteni ai vostri plecati la drum ar gasi si pentru voi si ai vostri locuri libere, ca sunteti asteptati acolo.

Scorpion

Activitate febrila, un ultim asalt sa bifati pana la ultimul punct de pe lista zilei sau a saptamanii. Si apoi va trebui sa va acordati suficient timp de odihna si de refacere, ca sa puteti continua mai tarziu un proiect important pentru voi ori sa fiti gata de o noua aventura profesionala.

Sagetator

Apar prilejuri de distractie, de relaxare sau poate de impacare, sa va strangeti mainile cu un coleg cu care ati avut frictiuni in desfasurarea unei activitati recente. Se anunta zile minunate pentru cei aflati la inceputul unei relatii, cu surprize si declaratii neasteptate.

Capricorn

Se pare ca nu va veti sfii sa va autopropuneti pentru o urgenta sau pentru o sarcina deloc banala, caci v-ati obisnuit cu ritmul sustinut sau cu dificultatile. Intalnire interesanta: remarcati inca de la primele schimburi de priviri sau de vorbe ca sunteti pe aceeasi lungime de unda.

Varsator

O stare de bine; poate ca nu va bazati acum pe ceva concret, ci doar simtiti ca ati depasit un moment dificil. Va va prinde bine sa lasati pentru cateva zile grijile deoparte, sa va deconectati; ati observat, poate, ca tocmai dupa asemenea pauze va vin si ideile cele mai bune.

Pesti

Ar putea sa va intre astazi, cu intarziere, niste bani in cont; bineveniti, insa date fiind cheltuielile pe care le aveti in plan. Nu strica sa va mai interesati, sa puneti intrebari: aflati despre facilitati de care ati putea beneficia, conditii de creditare convenabile, ocoliti niste obstacole.