Horoscopul zilei de 30 mai 2018. TREI ZODII sunt în fața unui moment unic! Acum SE SCHIMBĂ TOTUL!

Balanţele vor avea astăzi parte numai de reuşite. Se vor simţi plini de energie şi le vor face ziua frumoasă şi celor din jur.

Cuadratura Neptun-Luna favorizeaza romantismul si sensibilitatea, dar poate sa induca o stare de confuzie si sa diminueze simtul practic.

In aceasta conjunctura astrala, eastrolog.ro va recomanda sa va ocupati mai mult de problemele sufletesti decat de cele materiale. De asemenea, ar fi bine sa amanati deciziile importante.

Berbec

Astazi aveti tendinta de a fi indispus si necomunicativ, asa ca ar fi bine sa evitati discutiile importante in plan profesional sau in afaceri. Eastrolog.ro va sugereaza sa amanati cumparaturile si investitiile, fiindca exista riscul sa luati decizii paguboase. In plan sentimental, totul ar trebui sa decurga fara probleme. Va sfatuim, totusi, sa acordati mai multa atentie persoanei iubite.

Taur

Astazi eastrolog.ro va recomanda sa nu va asumati prea multe responsabilitati, fiindca exista riscul sa nu fiti in cea mai buna forma si sa nu realizati mare lucru. Este posibil sa primiti o mana de ajutor de unde nu va asteptati. Spre seara s-ar putea sa va intalniti cu prietenii si sa uitati de toate problemele de peste zi.

Gemeni

In prima parte a zilei aveti tendinta sa fiti cam confuz si nu este exclus sa aveti dificultati de comunicare. Nici intuitia nu pare sa va ajute prea mult, asa ca eastrologul va sfatuieste sa fiti prudent si sa nu va asumati niciun risc. Este important sa nu neglijati odihna. Aveti nevoie sa va reincarcati bateriile.

Rac

Nu este o zi buna pentru decizii privind investitiile si pentru a face planuri de viitor. In schimb, relatiile sentimentale ar trebui sa decurga fara probleme si v-ar putea oferi satisfactii deosebite.

Este indicat sa evitati speculatiile si afacerile la marginea legalitatii, pentru ca riscurile sunt mult mai mari decat de obicei. Horoscop 27 Martie 2018: Ești pe calea cea bună. Ai mai multă încredere în ceea ce îți dorești, asta dacă vrei să ai parte de rezultatul scontat, de evoluția la care ai visat, de fericirea pe care o meriți. Taurul își pierde răbdarea, Racul este descurajat, iar Vărsătorul renunță la așteptări.

Leu

Deschide sufletul și lasă tot ce simți să prindă viață. Exprimă sentimentele pe care le nutrești pentru cel de lângă tine, cu iubire, blândețe și cu încrederea că totul va fi înțeles așa cum este, că toată iubirea pe care o simți va fi acceptată. Dacă te simți mai bine, mai sigură și îți este mult mai ușor să te exprimi prin scris, pune sufletul pe hârtie și lasă-l pe el să scrie ce simte cu adevărat, exact așa cum simte. Vei fi înțeles perfect, chiar și ceea ce nu vei apuca să exprimi va ajunge la inima celuilalt. Ai încredere că urmează și pentru tine fericirea mult visată și așteptată!

Fecioară

Ești prea atașat de procesul schimbării prin care treci acum. Dai dovadă de nerăbdare, iar agitația din ultimele zile îți cam pune nervii la încercare. Răbufnești des, deși ai toate motivele să rămâi concentrat pe lucrurile bune care se întâmplă. Detașează-te puțin de tot stresul la care te supui zi de zi și lasă o persoană apropiată să te ajute într-o mică situație dificilă. E demnă de toată încrederea ta, așa că mai relaxează-te puțin. O „baie” de râs ar fi numai bună pentru tine în acest moment.

Balanță

Stagnare e atunci când doar aștepți să apară ceva, dar fără ca tu să fi făcut ceva să încurajezi apariția acelui ceva care lipsește din viața ta. Fericirea este infinită, ajunge la toată lumea și… mai și rămâne. Trebuie dă știi ce vrei, ca să știi ce anume să ceri de la viață. Pentru fericire există întotdeauna o cale, o poartă deschisă, un suflet însetat de dorul ei.

Scorpion

Dacă vrei să ajungi acolo unde îți dorești cu adevărat, ai foarte mult de lucrat la tine, foarte multe lucruri de îmbunătățit. Ești bine așa, dar ai nevoie de o altă atitudine în abordare unor situații. La capitolul încredere e nevoie de lucru intens. De ce? Deoarece încă mai crezi că alții merită totul, iar tu mai puțin, iar asta este cât se poate de neadevărat. Ai tot ce trebuie pentru a porni în călătoria de transformare de sine, iar în toată această perioadă vei fi însoțit de prieteni buni, care te vor struni atunci când vei fi tentat să renunți.

Săgetător

Mai sunt câteva lucruri de rezolvat, dar nimic urgent sau foarte grav. Iar apoi te vei putea relaxa. Lasă lucrurile să se mai întâmple de la sine, să se rezolve de la sine. Renunță și la controlul și nevoia de a ști de o sută de ori dacă e totul bine. Dacă faci altceva, crede că toată munca ta în proiectul „Fericirea cea visată” se va fructifica singură, la momentul cel mai potrivit, iar beneficiile tot la tine ajung, să știi. Grija asta teribilă te blochează foarte tare de cele mai multe ori. Lucrurile bune se întâmplă chiar și atunci când dormi.

Capricorn

Iubirea și pasiunea pe care le-ai investit în ceea ce faci și îți dorești să devină realitatea ta de vis se vor vedea curând, vor prinde viață, aripi și te vor duce foarte departe. Cu toată energia ta, munca ta, priceperea ta, străduința, perseverența, motivația și dăruirea de care dai dovadă, vei avea parte curând de un rezultat mai mult decât favorabil. Vei avea parte de mult mai multe rezultate minunate, pe care le meriți din plin.

Vărsător

Intuiția ta te îndrumă perfect de această dată. Renunțarea la așteptări va fi răsplătită cu foarte multe bucurii, energie și sprijin din partea astrelor. Ai încredere și lasă micile piedici să treacă, fără să te cramponezi de ele prea tare! Dacă ai curaj să treci pe lângă ele, totul va fi perfect…

Pești

Lasă iubirea să te conducă spre ceea ce îți dorești de la viață. Lasă acest sentiment să te vindece, să-ți arate calea, să-ți ofere bucurii neașteptate, să-ți șoptească soluțiile și răspunsurile de care ai atâta nevoie în acest moment important din viața ta. Încrederea și stima de sine să-ți rămână de neclintit!