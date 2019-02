Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie. O zodie primește o sumă importantă de bani. Nu ezitați să acceptați ofertele ce vi se fac astăzi

Horoscopul zilei, sâmbătă, 23 februarie. Este o zi favorabilă afacerilor. O zodie va primi astăzi o sumă importantă de bani.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA PEȘTI

Pestii se pot alege cu ceva bani. Este posibil sa primeasca niste oferte tentante de a face investitii si n-ar strica sa le accepte.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA BERBEC

Berbecii au multe de facut in acest weekend si cel mai bine ar fi sa treaca pe hartie o ordine in care trebuie sa se ocupe de toate. Daca cineva se ofera sa ii ajute, nu ar trebui sa refuze.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA TAUR

Pentru Tauri se anunta o zi linistita. Au incheiat o saptamana agitata si acum se pot relaxa. Nu ar strica o mica escapada in afara orasului.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA GEMENI

Astazi, Gemenii vor purta o discutie legata de bani. Este o perioada buna pentru investitii si nu trebuie sa rateze momentul.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA RAC

Racii vor cheltui foarte multi bani, ca să se vor simtă bine. Magazinele le vor fi cei mai buni prieteni astazi.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA LEU

Leilor le place competitia, mai ales atunci cand au ceva asi in maneca. Mule dintre activitatile de astazi vor sta sub semnul reusitei.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA FECIOARĂ

Fecioarele simt nevoia de ceva nou in viata lor si isi vor indrepta atentia spre magazinele in care pot gasi tot ceea ce le trebuie in legatura cu un hobby.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA BALANȚĂ

Dragi Balante planuiti o plecare din oras. Nu dispuneti de mult timp sau de o caruta de bani, insa orice mica escapada o sa va prinda bine.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA SCORPION

Scorpionii o vor lasa mai usor cu munca si se vor axa pe solutionarea problemelor familiale. Seara va fi una dedicata odihnei.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA SĂGETĂTOR

Sagetatorii au tendinta de a se lasa foarte usor influentati astazi si asta le-ar putea dauna serios in luarea deciziilor.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA CAPRICORN

Rabdarea nu este punctul forte al nativilor Capricorn, insa nu vor avea incotro si va trebui sa se inarmeze cu aceaSta pentru a avea rezultatele astepate.

Horoscopul zilei, sâmbătă,23 februarie - ZODIA VĂRSĂTOR

Iar Varsatorii vor avea parte de multe intamplari pozitive in plan emotional. Pe seara, este posibi sa se alaega si cu ceva bani.