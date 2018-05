Luna MAI continuă în forță pentru DOUĂ ZODII. Una își întâlnește iubirea, cealată își umple portofelul

Luna mai continuă într-o notă perfectă pentru două dintre zodiile horoscopului. Banii și dragostea vor fi la loc de cinste pentru acești nativi, însă astrele par să se alinieze și pentru ceilalți.

Așadar, dacă ești Leu, vei fi cuceritor sau cuceritoare zilele acestea, iar dacă ești născut(ă) în zodia Fecioară, banii vor veni la tine când nici nu te aștepți.

Berbec

Nemultumit de un raspuns anterior, se poate sa continuati niste investigatii pe cont propriu, sa va documentati pe net ori intr-o biblioteca. Ati lasat departe vremurile in care faceati lucrurile la intamplare, bazandu-va mai mult pe sansa, pe farmec sau pe sprijinul altora.

Taur

Pare sa nu va convinga o oferta sau o propunere de afaceri ori de investitii si va veti lua timp sa analizati lucrurile in ansamblu. Ramane deschis interesul pentru calatorii si, daca gasiti oferta potrivita, apelati fara pareri de rau la o rezerva financiara sau chiar la rate.

Gemeni

Ecouri favorabile la propuneri ale voastre anterioare, o invitatie poate sa abordati lucrurile mai in detaliu. Poate vi se aduce aminte despre recomandari potrivite voua legate de sanatate si de data aceasta veti tine cont de ele macar pentru o perioada.

Rac

O zi solicitanta pentru voi, mai ales pentru ca trebuie sa va descurcati in mare parte singuri ori trebuie sa va incadrati intr-un termen de predare strans. Sau poate ca au ramas de facut ultimele pregatiri inaintea unei lansari si vreti sa fiti siguri ca e totul asa cum trebuie.

Leu

Straluciti, sunteti joviali, stiti sa va puneti in valoare in fata unui public, audiente sau a unui potential client. Posibil sa faceti o cucerire: convingeti pe cineva sa va acorde o intrevedere si intr-un cadru neoficial unde puteti sa discutati in largul vostru.

Fecioara

Ar putea fi momentul in care sa folositi informatii aflate recent, sa scoateti asul din maneca. Aveti o buna perioada de afirmare profesionala si puteti observa ca vor cantari destul de greu si abilitatile de relationare, nu doar calitatile profesionale sau cunostintele dobandite.

Balanta

Alergatura destula si cu folos, dar parca ar fi mai bine sa dati niste telefoane in prealabil ca sa va asigurati ca nu s-a schimbat ceva intre timp. Sau poate ca trebuie sa verificati ca aveti toate hartiile la dosar, calcule clare in situatia in care aveti de facut o oferta.

Scorpion

Se intrevede o cheltuiala, insa pare sa fie ceva de protocol sau poate ca este randul vostru sa achitati nota la o terasa, la un restaurant. Pana la toamna, Jupiter in semnul vostru predispune spre crestere in greutate; va orientati poate spre diverse activitati fizice, miscare, sport.

Sagetator

Un mesaj intarziat, invitatie sa va intalniti fata in fata: poate ca abia acum persoana a gasit timpul necesar pentru o intalnire confortabila. Din discutii nevinovate pot aparea idei de valoare; cel putin voi veti aprecia potentialul a ceva ce acum pare doar o gluma.

Capricorn

Faceti calcule, socoteli; dati timpul inapoi si analizati o discutie, descoperiti nuante, faceti ordine in gandurile voastre. Ganditi la niste schimbari in locuinta, gradina sau gospodarie: mici poate ca valoare, destul de mari insa ca efect asupra voastra si asupra vizitatorilor.

Varsator

Va inspira lucruri despre care se mentioneaza in treacat in grupul vostru, in echipa din care faceti parte. Se poate sa gasiti acum rostul unei situatii care a batut pasul pe loc o perioada destul de lunga, descoperiti poate calea de a face ca lucrurile sa revina la normal.

Pesti

Se vorbeste despre voi, despre idei si actiuni ale voastre recente, poate sunteti invitati sa oferiti explicatii, sa invatati pe cineva mai tanar. O zi destul de solicitanta in ansamblu, insa la sfarsitul acesteia veti gasi motive de mandrie, satisfactii.

Sursa: Antena Stars