Numerologia iubirii în 2021: Un an în care dragostea e la cote înalte, aventuros, cu riscuri dar și împliniri

Pe lângă casă e mai sigur, dar cei care pleacă în călătorii sunt supuși la multe ispite. 5 e și anul geloziei, sunt imbolduri fantastice pentru cei căsătoriți, le zburdă inima, redecoperă partenerul dar și posesivitatea asupra lui.

5 amplifică carisma doamnelor, spune Mihai Voropchievici, în frunte cu cele din zodiile de foc, prima fiind sub semnul Berecului", mai spune numerologul.

Citește și: Vibraţii energetice ale anului 2021: "Iubirea nu supravieţuieşte cu ura la un loc". Ce ne spune Lidia Fecioru

Pentru unii anul 2021 aduce uniune, dar pentru cei căsătoriți sunt riscuri mari în acest an. Toate aventurile ascunse ies la iveală în 2021! Nu este un an al divorțurilor, dar este sigur un an care pregătește ce vine în 2022 când cifra 6 a anului favorizează rupturile.

2021 e anul în care se leagă cel mai ușor prietenii. Relațiile vechi se pot reînnoi, dar au o componentă de plată karmică.