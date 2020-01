Săptămână de foc pentru toate zodiile, în perioada 19-25 ianuarie 2020! Astrologul Mariana Cojocaru spune ce greutăți vei avea

Ce anunță horoscopul

Gemeni- Cum Capul și Coada Dragonului vor intra în Gemeni și în Săgetător(echivalent Șobolan) în acest Nou An Chinezesc e nevoie să vă recomand remedii Feng Shui pentru voi sau familie. E an greu de Karmă, în care multe lucruri pot scăpa de sub control și vor fi greu de gestionat sau soluționat, începând cu 25 ianuarie. În vizorul Șobolanului sunt căsătoria, relațiile de muncă, asocierile.

Săgetător- Se întrevede la orizont o perioadă plină de provocări și încercări karmice. De ce? Intrăm în Anul Sobolanului de Metal pe 25 ianuarie și, cum echivalentul zodiei chinezești pentru voi este Șobolanul, este important să fiți cu mare băgare de seamă. Sunteți marcați într-o manieră diferită față de celelalte zodii, din cauza faptului că Coada și Capul Dragonului vor fi în Săgetător-Gemeni.

Rac- Anul Nou Chinezesc al Șobolanului de Metal , care începe pe 25 ianuarie e delicat pentru voi, de aceea am lansat o colecție specială de brățări de tip Feng Shui pentru armonie, stabilitate și evoluție bună, corectă. Probleme cu justiția terestră și Divină pot apărea și e valabil pentru toate zodiile europene, cât și chinezești în acest Nou An. Sănătatea poate scăpa de sub control sau cariera.