Top 5 cele mai ghinioniste zodii din 2022. Previziunile experților despre bani, carieră și iubire

Planeta responsabilă de noroc este Jupiter, iar aceste 5 zodii vor fi binecuvântate cu cel mai bun an de până acum, în timp ce Saturn este aducătorul de ghinion.

Cele 5 zodii care vor avea un an ghinionist sunt: Pești, Vărsător, Capricorn, Rac și Gemeni.

Peștii vor avea un an de ghinion în 2022

Pești, uneori acest simbol este puțin moale și neplăcut. Și în lunile care au urmat, această jenă avea doar să escaladeze. Spre marele regret, Peștii au o serie de bug-uri, greșeli, alegeri proaste și de prea multe ori se trezește cu probleme. Norocul nu va fi de partea ta de mai multe ori... Totul va merge prost în octombrie și ai putea chiar să pierzi socoteala tuturor derapajelor. Te vei lupta să rămâi pozitiv și s-ar putea chiar să te simți puțin pierdut.

Nu refuza noi oferte de munca, schimbari de locuri de munca in cadrul aceleiasi companii in care lucrezi, transferuri in noi orase sau propuneri de colaborari care vin de la oameni pe care tocmai i-ai cunoscut dar care iti apreciaza calitatile.

Vărsătorii vor avea parte de ghinion în 2022

Este ghinion cu acvariile pe mâna pasiunii. Legături amoroase complicate, fără interes, fără vis și fără mâine... Acest simbol este prea dornic să urmărească o altă jumătate pentru a face ceva permanent că merg prost și își selectează partenerul greșit. Chiar dacă știi bine că acești oameni nu sunt făcuți pentru tine, chiar dacă asta înseamnă să atingi un perete, te scufunzi cu capul înainte în mulțime... Atenție! Fii atent! Fie că ești într-o relație de ceva vreme sau tocmai ai început să te întâlnești, vara va fi un sezon complicat. S-ar putea chiar să vă vadă dragostea fiind pusă în pauză pentru un timp...

iulie este cea mai tristă lună din acest an pentru multe semne zodiacale, iar tu ești una dintre ele. Spre deosebire de alte semne, problemele tale vor fi strict legate de dragoste. Relația ta, dacă ești într-una, se va confrunta cu unele probleme serioase.

Capricornii vor avea un an cu ghinion în 2022

În loc de bani, nativii Capricorn sunt într-o situație disperată. Prea încrezători și prea siguri, sunt determinați cu dorința de a juca. Ruletă, jocuri de noroc... dar nimic nu va ajuta. Cu toate acestea, în alegerile lor proaste, pot fi chiar încăpățânați și smulși de realitate! Cu toate acestea, toată lumea știe că nu poți forța șansa sau destinul. Cheltuielile tale ar putea scăpa de sub control în iulie, iar cheltuielile s-ar putea să te fi făcut să-ți folosești des cardurile de credit. Va trebui să fii mai dur cu tine.

Niste vești proaste vei primi anul acesta, pierderea unui loc de munca, poate chiar multi bani care îți ies din buzunare sau o despărțire de partener care te va face sa suferi mult dar care iti va permite sa renasti deja la sfarsitul anului. Dragostea trăiește o fază foarte bună în primele luni dar dacă sentimentele care te leagă de persoană nu sunt excepționale, stabile, concrete, atunci veți putea ajunge la despărțire.

Racii au un an ghinionist in 2022

Ar putea exista în curând o trădare neprevăzută care va duce la o succesiune neplăcută de evenimente. Rac, vei avea o mulțime de dușmani anul acesta. Acest lucru este valabil mai ales pentru proiectele de afaceri. De obicei, ești foarte priceput și capabil să rezolvi fiecare proiect și provocare care îți iese în cale.

Anul acesta te va aduce la limitele tale. Va fi nevoie de o cantitate enormă de forță pentru a trece de ceea ce urmează, dar o ai în tine. Ar fi înțelept să nu ai încredere în nimeni anul acesta, deoarece încrederea ta va fi folosită greșit în momentul în care o vei oferi. Poți avea încredere doar în oamenii care au meritat-o ​​cu adevărat. Fie că ești singur sau într-o relație, te vei confrunta cu posibilitatea de a fi nevoit să te lupți cu multe neînțelegeri când vine vorba de dragoste. Țineți cont de necesitatea unei comunicări deschise.

Gemenii au parte de un an de ghinion în 2022

Gemeni, anul va fi format din două fețe, două perioade, sau mai degrabă trei perioade, dintre care două nu sunt foarte ușoare. Jupiter din ianuarie veți avea multe probleme cu banii.

Poate dorința de a te muta dar imposibilitatea de a o putea face, o relație de familie dificilă care devine nesustenabilă și te hotărăști să te îndepărtezi sau te vei confrunta cu probleme serioase cu mama, tatăl, un fiu, frate sau soră. Dacă analizăm însă restul cerului, având în vedere suportul foarte important al lui Saturn din semnul astrologic, atunci putem spune că până la urmă vei putea găsi alinare și pur și simplu vei conștientiza că ai probleme în viața personală.

