Zodii care fac copii deștepți și descurcăreți. Moștenire genetică de top!

Moștenirea genetică pe care copiii o au de la părinți este cea care face diferența, ajutându-i să aibă o inteligență peste medie și dorința de a realiza cât mai mult în viață.

Descoperă zodiile care aduc pe lume copii deștepți, mici genii care le aduc numai bucurii părinților!

Femeia Taur

Zodiile de pământ au o inteligență practică, nu neapărat creativă. Femeia Taur este cea care poate să ducă totul pe umeri și să rezolve orice problemă ar apărea, oricât de complicată ar fi, fiind una dintre cele mai bune mame din zodiac. Copiii ei sunt la fel de descurcăreți ca ea și au o istețime ieșită din comun. Încă de când sunt mici, ei arată că sunt responsabili și de obicei sunt printre premianții clasei, datorită conștiinciozității de care dau dovadă, pe care au învățat-o, desigur, și de la mamă, un model demn de urmat din toate punctele de vedere.

Femeia Fecioară

Mama născută în zodia Fecioară poate să își crească copiii cu o „mână de fier”, dar fără a deveni tiranică. Ea nu acceptă ca aceștia să nu își atingă potențialul pe care îl au și de aceea îi încurajează încă de când sunt mici să își rezolve singuri problemele și să fie ordonați și disciplinați. Fecioara este guvernată de planeta Mercur, care îi oferă o adevărată deschidere către calcule și logică rece, iar aceste trăsături sunt moștenite și de cei mici în mare parte. Copiii Fecioarei pot ajunge olimpici la matematică sau la alte științe exacte, iar mama Fecioară îi va răsplăti, având însă grijă să nu le dea ocazia să devină încrezuți.

Femeia Scorpion

Scorpionul este unul dintre cele mai inteligente semne ale zodiacului, iar femeia Scorpion este cea care aduce pe lume copii deștepți, cu talente ieșite din comun. Semnele de apă au o inteligență emoțională deosebită, iar Scorpionul poate să citească oamenii ca pe niște cărți deschise. Acesta este și motivul pentru care femeia Scorpion își înțelege mereu copiii și stie exact ce să le spună ca să îi motiveze. Ea nu doar că îi ajută să ajungă departe și face absolut orice pentru ei, dar are și grijă ca micuții ei să fie foarte independenți și să nu aibă încredere cu ușurință în alți oameni. Totodată, copiii ei sunt și foarte bine educați și nu sunt aproape niciodată răzgâiați, pentru că știu că aceste tehnici nu funcționează cu o mamă precum femeia Scorpion.

Bărbatul Vărsător

În vreme ce femeia Vărsător este și ea o mamă bună, problema ei este că poate fi puțin cam distantă față de copiii ei. Aceeași tendința o are și bărbatul Vărsător, dar în cazul figurii paterne acest lucru este mai puțin problematic. De fapt, tatăl Vărsător le lasă o moștenire genetică foarte bogată copiilor săi. Această zodie de aer are o inteligență analitică foarte dezvoltată, pe care o transmite și urmașilor. În plus, tatăl Vărsător îi învață pe copiii lui să argumenteze logic și să treacă prin filtrul propriei gândiri tot ceea ce învață. Bărbatul Vărsător este un tată inteligent, deschis la minte, dornic să îi îi învețe pe cei mici să aibă o gândire liberă și să își folosească din plin inteligența.

Bărbatul Capricorn

Zodia Capricorn este un alt semn inteligent al horoscopului, având tot o inteligență practică, precum Taurul, care este însă completată și de o doză mai mare de creativitate, în special când vine vorba de rezolvarea problemelor. Tatăl Capricorn este destul de strict, ce-i drept, dar în același timp le oferă copiilor o educație impecabilă. El știe exact cât să îi răsfețe și cât să îi certe, fără a exagera în nicio direcție. Copiii lui sunt deștepți și siguri pe ei, având aspirații înalte încă de când sunt mici. Și ei pot ajunge premianții clasei, pentru că își doresc din tot sufletul să își mulțumească tatăl și să îi urmeze modelul.

Bărbatul Leu

Bărbatul Leu este cel mai bun tătic din zodiac! Copiii lui moștenesc de la el cele mai de seamă calități: inteligență, creativitate, spontaneitate, intuiție și dorința de a reuși. Leul este un conducător din fire și știe exact cum să își îndrume copiii cu o autoritate care nu trece granița spre tiranie. Micuții lui sunt foarte energici și creativi, fiind mereu puși pe noi descoperiri. Aproape tot ceea ce învață la școală este foarte simplu de înțeles pentru ei. De aceea, nu este exclus ca ei să ajungă departe, mai ales că Leul nu acceptă decât cea mai bună educație pentru copiii lui.

Sursa: zodiata.com