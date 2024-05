(P) Agenția Better Music, soluția eficientă de promovare a artiștilor din România pe Youtube

Într-o eră digitală în care vizibilitatea online este esențială pentru succesul oricărui artist ce activează în industria muzicală, colaborarea cu o agenție de marketing specializată în domeniu a devenit un factor decisiv pentru succes.

Agenția Better Music, soluția eficientă de promovare a artiștilor din România pe Youtube | Better Music

Agenția Better Music se poziționează ca soluție de top pentru promovarea artiștilor din industria muzicală din România prin intermediul canalului de Youtube.

Agenția oferă servicii de marketing și management personalizate, ajutând artiștii să își maximizeze prezența online și să își atingă potențialul maxim atât din punct de vedere imagine și brand, cât și ca număr de evenimente și creșterea veniturilor.

În plus, Better Music este singura agenție Youtube Music Partner din România, ceea ce evident arată profesionalismul, expertiza și implicarea echipei.

Ce înseamnă Better Music?

Better Music a fost fondată de Andrei Militaru, un tânăr antreprenor din Timișoara în vârstă de 28 de ani, și se califică ca o agenție de marketing și management online specializată în creșterea vizibilității artiștilor din domeniul muzical din România.

Backgroundul profesional al lui Andrei Militaru a început încă de la vârsta de 13 ani, atunci când a început să câștige primii săi bani din Photoshop, activând pe site-uri de freelance. La 15 ani, și-a lansat propriul site de jocuri online, tip Miniclip, unde a început să genereze deja venituri pasive. La 18 ani, a început să administreze site-uri de quiz online, Appline și Maxiap, unde a generat milioane de vizite și like-uri, învățând astfel despre domeniul marketingului și gestionarea eficientă a reclamelor.

Ulterior, la 21 de ani, Andrei Militaru a pus bazele propriei sale agenții de marketing, unde a adus clienților săi creșteri importante în mediul digital, folosind strategiile învățate la Appline.

Combinând toată expertiza și experiența în marketing, la 25 de ani, Andrei Militaru a fondat agenția de management și marketing pentru artiști, Better Music Distribution.

Întrebat ce înseamnă Better Music pentru industria muzicală din România, Andrei Militaru a declarat: „Nu suntem doar o agenție de marketing sau de distribuție muzicală; suntem o agenție care se educă, testează și găsește cele mai bune opțiuni pentru a ajunge la succes. Suntem mereu alături de artiști, iar strategiile sunt diferite pentru fiecare. Fiecare este unic, astfel fiecare strategie este personalizată pentru a ajunge la succes. De aceea, de multe ori vedem că alții folosesc lucruri vizibile, dar nu vor ajunge niciodată la succes dacă nu investesc în cercetare și tehnologie.”

Cum ajută Better Music la promovarea artiștilor din România?

De la fondarea sa și până în prezent, agenția Better Music a administrat sute de conturi de YouTube și a oferit consultanță pentru ca artiștii să-și crească canalele de YouTube și să-și creeze o imagine de profesioniști în rândul publicului lor.

Agenția Better Music oferă servicii complexe de promovare pentru artiști, de la setarea unei strategii clare pentru dezvoltare și promovare pe canalele digitale și până la gestionarea eficientă a conturilor pe rețelele de socializare și Youtube și integrarea pieselor în playlisturi care au peste 1.000.000 de vizualizări lunare și pe platforme oficiale precum YouTube, Spotify și Apple Music. Totul pentru ca artiștii să obțină mai multe vizualizări, mai multe evenimente și fani și bineînțeles, venituri mai mari.

Ceea ce este de notat este faptul că Better Music oferă servicii eficiente de management YouTube cu rezultate eficiente pentru artiștii din România, indiferent dacă aceștia colaborează și cu alte agenții de distribuție, distribuitori direcți sau platforme precum CD Baby, DistroKid sau TuneCore.

„Nu ne impactează, noi suntem complementari acestor platforme. Da, putem oferi și noi toate aceste servicii, un fel de 360°. Dar artiștii pot colabora și cu alte diverse MCN-uri, distribuitori sau platforme și au nevoie de ceea ce ei nu oferă și noi putem: administrare eficientă a canalului YouTube, cu rezultate clare și palpabile.”, mai spune Andrei Militaru.

În plus, Better Music este singura agenție din România certificată ca Youtube Music Partner iar echipa are o expertiză în SEO pentru YouTube, demonstrată de performanțele remarcabile obținute. Un exemplu de succes este atingerea a 9,7 milioane de vizualizări pentru un canal internațional, fără nicio investiție financiară, doar prin optimizare, ranking, playlisturi și backlink-uri.

„Recent am început să facem SEO și ranking pentru materialele de SHORT ale canalelor de artiști. Rezultatele sunt fabuloase. Am descoperit foarte multe elemente prin care putem genera trafic gratuit pentru artiști și le punem în aplicare eficient până acum.”, declară Andrei Militaru.

Planurile pentru un viitor nu tocmai îndepărtat pentru agenție includ și lansarea unei platforme proprii, care va amplifica automat toate statisticile unui canal de YouTube, indiferent de nivelul acestuia.

„Preconizăm finalizarea platformei în 2025; până atunci suntem în faza de teste. Ceea ce pot spune este că algoritmul a fost deja testat și aduce un randament foarte bun în acest stadiu” ne-a mai declarat Andrei Militaru.

Așadar, Better Music oferă artiștilor nu doar servicii de marketing și management, ci și acces la resurse și colaborări cu furnizori de succes în domeniu, asigurând astfel cele mai eficiente rezultate. Strategiile personalizate ale agenției garantează creșterea organică și gratuită a vizualizărilor, abonaților și aprecierilor, construind o bază solidă de fani pentru fiecare artist care își dorește succesul.