Mesajul lui Răzvan Marin după meciul România-Cipru, la care a fost căpitan: „Ne revedem în 2025”

Răzvan Marin a transmis un mesaj pe rețelele sociale, la o zi după victoria României la meciul cu Cipru. După accidentarea lui Nicolae Stanciu, Răzvan Marin a purtat banderola de căpitan.

Răzvan Marin a declarat că e o mare onoare pentru el să participe la succesul echipei României. Sportivul a purtat banderola de căpitan și a înscris 2 goluri la meciul România-Cipru din Liga Națiunilor.

Ce a transmis Răzvan Marin după ce a purtat banderola de căpitan și a înscris 2 goluri în meciul România-Cipru

„E o mare onoare să port banderola de căpitan al României și o bucurie să îmi ajut naționala cu două goluri. Ne revedem în 2025, când începem drumul spre Mondial! Împreună suntem puternici! Mulțumim!”, a transmis Răzvan Marin pe rețelele sociale.

Omul meciului a fost Răzvan Marin, cel care a şi purtat banderola de căpitan în lipsa lui Nicolae Stanciu. Tricolorul a reuşit să înscrie de două ori şi a fost notat cu 9.1, potrivit aplicației sofascore.ro.

Notele obţinute de „tricolori” după România – Cipru 4-1

Iată ce note au obţinut „tricolorii” lui Mircea Lucescu!

Florin Niță – 6.6

Andrei Rațiu – 7.5

Radu Drăgușin – 6.6

Alexandru Pașcanu – 6.8

Nicușor Bancu – 7.2

Darius Olaru – 6.8

Marius Marin – 6.9

Răzvan Marin – 9.1

Ianis Hagi – 8.5

Daniel Bîrligea – 6.6

Valentin Mihăilă – 7.6

Adrian Șut – 6.8

Ștefan Târnovanu – 6.6

Florinel Coman – 8.1

Andrei Burcă – 6.8

Alexandru Mitriță – 6.6

România a învins Cipru pe Arena Națională grație golurilor marcate de Bîrligea, Răzvan Marin, care a reușit o „dublă”, și Florinel Coman, potrivit as.ro.

„E un rezultat important, am consolidat poziția de câștigători ai grupei. Am mulțumit suporterilor, care au venit pe frig pentru a susține echipa națională. Era una din obligațiile jucătorilor noștrii să mulțumească acest public. Înainte de meci le-am spus să nu iasă de pe teren fără un 3-0. Zilele astea, mai ales după meciul cu Kosovo am avut o analiză foarte serioasă față de ce vrem să facem”, a mai spus selecționerul Mircea Lucescu.

Urmează preliminariile World Cup 2026™. Tragerea la sorţi va avea loc pe 13 decembrie 2024, urmând ca meciurile de calificare să se dispute în perioada martie – noiembrie 2025.

