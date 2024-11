„Când eram mică și visam să fiu Mădălina Manole”. Mărturisirea emoționantă a lui Feli, după ce a intonat imnul pe Arena Națională

Feli Donose a intonat imnul „Deșteaptă-te, române!” pe Arena Națională. Artista a mărturisit că i s-a îndeplinit un vis din copilărie.

Feli a mărturisit că de mică se visa cântând pe un stadion de fotbal, iar visul i s-a îndeplinit. Artista a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

Feli, mesaj emoționant după ce a cântat imnul pe Arena Națională

„Când eram mică și visam să fiu Mădălina Manole, mă vedeam pe un stadion de fotbal unde oamenii s-audă vocea mea. Cam 30 de ani mai târziu sunt pe Arena Națională, cântând imnul României pentru Echipa Națională alături de suporterii de pe stadion și toată țara de acasă și țara din lumea întreagă. Mi s-a împlinit un vis, a bubuit muzica în inima mea. Sunt onorată! Mulțumesc pentru amintirea asta!”, a transmis Feli Donose în mediul online.

Imnul României la meciul tricolorilor cu Cipru a fost cântat de Feli. Vocea artistei a răsunat pe Arena Națională, înainte ca partida să înceapă. Suporterii au avut parte de un spectacol de zile mari din partea cântăreței și a României.

Feli este o artistă apreciată de români. Deseori, aceasta s-a făcut remarcată prin aparițiile sale impecabile și timbrul vocal. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are o voce senzațională.

A ajuns în topurile muzicale românești încă de la primul ei single - “Cine te crezi”. Printre melodiile care au făcut furori în rândul oamenilor se mai numără „Creioane colorate”, „Va urma” și cea mai recentă piesă a ei, „Timpul”, potrivit news.ro.

România a învins Cipru pe Arena Națională grație golurilor marcate de Bîrligea, Răzvan Marin, care a reușit o „dublă”, și Florinel Coman.

„E un rezultat important, am consolidat poziția de câștigători ai grupei. Am mulțumit suporterilor, care au venit pe frig pentru a susține echipa națională. Era una din obligațiile jucătorilor noștrii să mulțumească acest public. Înainte de meci le-am spus să nu iasă de pe teren fără un 3-0. Zilele astea, mai ales după meciul cu Kosovo am avut o analiză foarte serioasă față de ce vrem să facem”, a spus selecționerul Mircea Lucescu, potrivit as.ro.

Urmează preliminariile World Cup 2026™. Tragerea la sorţi va avea loc pe 13 decembrie 2024, urmând ca meciurile de calificare să se dispute în perioada martie – noiembrie 2025.