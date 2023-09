Experții s-au pronunțat în legătură cu vârsta ideală pentru căsătorie. Când ar trebui făcut pasul pentru un mariaj reușit garantat

Generațiile mai tinere au adoptat o perspectivă diferită în ceea ce privește căsătoria. Dacă acum câțiva ani întemeierea unei familii era o prioritate atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în ultimii ani s-a observat o tendință de amânare a momentului căsătoriei în rândul tinerilor.

Specialiștii au ajuns la concluzia că există o anumită vârstă ideală pentru căsătorie. Aceasta diferă de la femei la bărbați, însă aspectele majore sunt valabile pentru ambele categorii.

Atât femeile, cât și bărbații trebuie să își acorde timp să se cunoască pe sine, dar să își cunoască și partenerul. Este esențial să treacă împreună prin evenimente plăcute, dar și neplăcute pentru a avea o imagine de ansamblu asupra personalității celui alături de care aleg să-și petreacă viața.

Care este vârsta ideală pentru căsătorie, potrivit specialiștilor

Potrivit lucrării „Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions”, scrisă de jurnalistul Brian Christian și omul de știință cognitivă Tom Griffiths, vârsta ideală pentru femei este de 26 de ani. Aceștia o denumesc „the late 20s”, încadrându-se efectiv între 25 și 30 de ani.

Ei susțin că la vârsta respectivă femeile au toate informațiile necesare pentru a face o alegere corectă în ceea ce privește partenerul de viață. Totodată, potrivit specialiștilor, ele și-au definit personalitatea, fără însă a adopta niște obiceiuri care să le influențeze toleranța la schimbare.

În același studiu se arată că atât femeile, cât și bărbații caută iubirea începând cu vârsta de 18 ani și până la 40 de ani. Cercetătorii consideră femeile de 26 de ani pregătite de căsătorie, acestea fiind la finalul studiilor și la începutul unei cariere stabile.

De asemenea, cercetările au avut în centru și bărbații, însă rezultatele sunt puțin diferite în ceea ce privește vârsta ideală pentru căsătorie. La aceștia limita crește până la vârsta de 32 de ani.

Conform unei publicații, rezultatele studiului amintit sunt susținute și de alți cercetători și oameni dedicați subiectului. Astfel că, asistenta socială Kelsey Torgerson consideră că un moment prielnic căsătoriei este după dezvoltarea completă a creierului, iar acest lucru nu se întâmplă până la vârsta de 25 de ani.

Ei recomandă ca deciziile importante din viață, precum alegerea partenerului, să se ia abia după ce a avut loc procesul de maturizare.

Deși cei care aleg să se căsătorească oficial sunt din ce în ce mai puțini în ultimul timp, oamenii sunt dornici să-și împartă viața alături de partenerii dragi și, indiferent de riscurile la care se supun, aleg să rămână în relații toxice. Acesată nevoie de intimitate afectează relațiile tinerilor, care nu mai țin cont de propriile dorințe și, uneori, în detrimentul sănătății lor.

Sfaturile experților țin cont și de nivelul de maturitate al unei persoane pentru a face față oricăror evenimente negative. Ei consideră că între 25 și 30 sau 32 de ani, fiecare persoană poate decide matur în privința relației ideale.