(P) Mit sau adevăr: se poate bea șampanie și singur? Răspunsul stă în motivația ta!

De exemplu, în cazul spumantului de origine franceză, este normal să îți dorești să afli dacă o sticlă de sampanie de calitate poate fi consumată pe cont propriu ori doar în compania altor persoane. Așadar, este această idee un mit sau un adevăr? Iată câteva variante posibile de răspuns!

Argumente pro și contra...

Motivul principal pentru care se poate considera că o sticlă de spumant francez trebuie deschisă doar în prezența altor persoane are legătură cu scopul principal cu care este asociată această băutură. Este vorba de faptul că, de cele mai multe ori, succesele se sărbătoresc cu șampanie!

În cazul în care ai trecut de un examen greu, ai obținut o promovare la locul de muncă sau sărbătorești intrarea într-o nouă etapă din viață, organizezi o petrecere alături de oamenii la care ții. Iar, de la acest eveniment, nu poate lipsi o sticlă din spumantul obținut din strugurii culeși din regiunea franceză Champagne.

Totodată, vinul cu bule este savurat în timpul unor momente festive, cum este petrecerea de Anul Nou, nunta, botezul și alte evenimente asemănătoare. Datorită acestor obiceiuri, poate părea că o șampanie are gust mai bun când este împărțită cu cei dragi.

Acestea fiind zise, nu toată lumea este de acord cu ultima afirmație. De exemplu, un articol intitulat „What to Drink When You’re Drinking Alone: Bubbles for the Disgruntled” oferă exemple de diferite situații în care servirea unui spumant când ești singur sau singură poate fi cea mai bună idee.

De exemplu, într-o notă umoristică, autoarea articolului observă că, în ultima vreme, spumantele sunt mai des asociate cu sentimente decât cu diferite preparate culinare. Așa că propune o serie de „asocieri de experiențe” pentru sortimente diverse de vinuri spumante – un Ruinart Brut Rose pentru când te enervează familia, un spumant brut pentru când te cerți cu iubitul sau iubita și tot așa.

...dar alegerea îți aparține!

Adevărul este că nimeni nu ar trebui să îți influențeze deciziile și, dacă vrei să savurezi un pahar de șampanie pe cont propriu, ai dreptul să te lași cucerit de textura și aroma sa. Alegerea îți aparține!

De exemplu, o activitate extrem de plăcută, pe care o poți desfășura chiar de la tine de acasă este reprezentată de savurarea unei mese care să se potrivească de minune cu spumantul ales. Tot ce trebuie să faci este să accesezi magazinul online BeiCeVrei, să comanzi produsele dorite și să aștepți ca acestea să fie livrate în cel mai scurt timp la adresa indicată de tine.

Între timp, poți pregăti mâncarea pe care îți dorești să o savurezi. De exemplu, alături de un sortiment de șampanie select precum cel rose brut de la Moet & Chandon, poți servi gustări pe bază de mozzarella, mascarpone, precum și tarte cu fructe roșii. Răsfață-te cum se cuvine și decide pe cont propriu dacă un astfel de spumant poate fi sau nu consumat când ești sigur. Poți fi sigur că vei fi plăcut surprins de concluzia la care ajungi!

