Rețete delicioase pentru copii de făcut acasă

50 g griș

2 linguri zahăr brun (opțional, dacă nu doriți să adăugați zahărul)

Nouă ne place să îl mâncăm cu gem de căpșuni de la ST. Dalfour pe care l-am descoperit în 2017, când v-am propus și 5 rețete delicioase de dulciuri de casă cu gem . De atunci e preferatul nostru, alături de gemul de casă făcut de mama și soacra mea.

Și acum să trecem la rețetele pe care le-am primit de la voi:

Papanași cu smântână, afine și căpșuni 🍓 – de la Mihaela Sterie

Ingrediente:

• Un ou

• Puțină scorțișoară

• 4 linguri de smântână

• 2 linguri de unt topit

• 1 lingură jumătate de griș

• 100 gr brânză de casă

• Puțin praf de copt

Mod de preparare:

Amestecam ingredientele uscate cu cele lichide și punem compoziția la cuptor în forme de brioșe la 180 grade pentru aprox. 40 minute, apoi decorăm duplă plac.

Budincuțe din griș integral cu mandarine și banană ornate cu afine și pepene galben 🧁 – de la Mihaela Sterie

🗯️Ingrediente pentru blat:

• 1 ou ecologic

• 10g praf de copt bio

• 50 g griș integral bio

• 150 g iaurt bio

• Jumătate de mandarina bio tocată mărunt

• Jumătate de banana bio tocată mărunt

• Puțină scorțișoară

Am amestecat toată compoziția și am pus-o într-o tavă de brioșe (unsă cu ulei de cocos) la cuptor, la temperatura de 180 grade pentru aproximativ 25 de minute (se încearcă din când în când cu o scobitoare pentru a verifica). Din această compoziție au ieșit 6 mini budincuțe.

🗯️ Ingrediente pentru „cremă”

• Câteva afine bio la abur (10 minute) blenduite cu puțin iaurt bio

• Pepene galben blenduit

Ciocolata bebelusului cu iaurt și piure de mango – de la Valentina Raghinaru

Ingrediente:

• o banană

• jumătate de avocado

• un vârf de linguriță pudra de carob

Mod de preparare:

Le punem în blender și le mixăm până se face ca o cremă. Merge bine cu iaurt și fructe.

Sufleu de brocoli – de la Daniela Grigore

Ingrediente:

•1 ou

• 2 linguri lapte

• 1 lingură făina

• 3 buchețele de brocoli (eu am folosit brocoli congelat)

Mod de preparare:

Am opărit buchețelele de brocoli și l-am scurs bine. Separat, am amestecat cu un tel oul, laptele și făina peste care am adăugăt brocoli tăiat bucăți. Am uns formele cu puțin unt, am adăugat compoziția la cuptor preîncălzit timp de 30 minute.

Orez cu prune uscate – de la Trif Raluca

Ingrediente:

• o lingură de zahăr

• 400 ml apă plată

• 100 g de orez hidratat

• 200 g prune uscate

Mod de preparare:

Am caramelizat o lingură de zahăr pe foc mediu până a ajuns la culoarea brună. Am adăugat apoi 400 ml de apă plată, 100 grame de orez hidratat și 200 grame de prune uscate. După aproximativ 20 minute (timp în care am amestecat constant) am presărat o linguriță rasă de scorțișoară și o linguriță de unt de cocos. Am mai ținut pe foc aproximativ 3 minute.

Mai multe rețete găsiți pe blogul meu, www.elacraciun.ro

Vă aștept și pe paginile mele de Facebook și Instagram!