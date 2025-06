Vitamina D la bebeluși. Cum, când și câtă se administrează

De ce este vitamina D atât de importantă pentru bebeluși? De la ce vârstă se administrează? Și care sunt riscurile în lipsa ei? În rândurile de mai jos, îți explicăm tot ce trebuie să știi despre administrarea corectă a vitaminei D: doze, momentul potrivit, forme disponibile și sfaturi practice susținute de date și studii medicale recente.

În primele luni de viață, bebelușul are nevoie de o îngrijire atentă, iar nutriția joacă un rol esențial în dezvoltarea lui. Printre nutrienții de bază, vitamina D ocupă un loc special, fiind vitală pentru formarea oaselor, întărirea sistemului imunitar și prevenirea unor afecțiuni grave, precum rahitismul.

Chiar dacă este cunoscută drept „vitamina soarelui”, în realitate, majoritatea bebelușilor, mai ales cei alăptați exclusiv, nu primesc suficientă vitamina D doar din expunerea la lumină naturală. De aceea, suplimentarea devine nu doar o recomandare, ci o necesitate susținută de numeroase ghiduri pediatrice internaționale.

Ce este vitamina D și de ce e importantă pentru bebeluși?

Vitamina D este o vitamină liposolubilă, esențială pentru absorbția calciului și fosforului, minerale fundamentale pentru formarea și menținerea oaselor puternice. În absența acesteia, calciul nu este absorbit eficient, ceea ce poate duce la rahitism, o boală gravă a copilăriei care afectează dezvoltarea osoasă, provocând deformări ale oaselor, întârziere în creștere și slăbiciune musculară.

Dar rolul vitaminei D nu se oprește aici. Cercetările recente arată că are implicații și în funcționarea sistemului imunitar, în prevenirea infecțiilor respiratorii, și poate avea un rol în reducerea riscului de boli autoimune și alergii.

De ce este nevoie de suplimentare cu Vitamina D?

Deși organismul uman produce vitamina D în piele prin expunerea la soare, bebelușii, mai ales cei sub 1 an, nu sunt expuși suficient la lumina solară din motive bine justificate (piele sensibilă, risc de arsuri, evitarea soarelui intens). În plus, laptele matern, deși perfect adaptat nevoilor copilului, nu conține suficiente cantități de vitamina D.

Un articol publicat în Pediatrics, jurnalul oficial al Academiei Americane de Pediatrie, menționează că laptele matern furnizează, în medie, doar 20–40 UI de vitamina D pe litru, în timp ce necesarul zilnic este mult mai mare. De aceea, toți bebelușii alăptați exclusiv sau parțial au nevoie de suplimentare zilnică, indiferent de anotimp.

Când trebuie începută administrarea?

Recomandările oficiale sunt clare. Administrarea de vitamina D trebuie începută din primele 7–10 zile de viață și continuată pe toată perioada copilăriei, în special în primul an de viață.

Potrivit Societății Române de Pediatrie, dar și ghidurilor internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Mondiale a Sănătății sau American Academy of Pediatrics, suplimentarea este recomandată tuturor nou-născuților, indiferent dacă sunt alăptați sau hrăniți cu formulă, cu unele diferențe de dozaj.

Câtă vitamina D trebuie administrată?

Pentru bebelușii alăptați exclusiv se recomandă 400 UI/zi (Unități Internaționale) de vitamina D, administrate zilnic sub formă de picături orale.

Pentru bebelușii hrăniți cu lapte praf, dacă formula este fortificată cu vitamina D, suplimentarea se face doar dacă bebelușul consumă mai puțin de 1 litru de lapte formulă pe zi. Dacă bebelușul consumă 1 litru sau mai mult, este posibil să nu mai fie nevoie de suplimentare, dar este bine să discuți cu medicul pediatru.

Un studiu publicat în 2020 în „Nutrients” arată că 94% dintre bebelușii care primesc 400 UI de vitamina D pe zi au niveluri serice optime (peste 20 ng/mL) de 25(OH)D, considerat standardul de evaluare al statusului vitaminei D.

Până când trebuie administrată vitamina D?

În general, suplimentarea continuă până la vârsta de 1 an, dar în unele cazuri medicul poate recomanda prelungirea acesteia, mai ales dacă:

copilul este în continuare alăptat

dieta este săracă în alimente bogate în vitamina D (pește gras, ouă, lactate fortificate)

expunerea la soare este redusă

În România, mulți pediatri recomandă continuarea suplimentării și în sezonul rece, chiar și după vârsta de 1 an, până în adolescență, în funcție de dietă, stil de viață și analizele de sânge.

Cum se administrează corect?

Vitamina D este disponibilă sub formă de picături orale (uleioase sau apoase), care se administrează cu ajutorul pipetei sau seringii dozatoare. Se pot pune direct în gură sau în puțin lapte.

Este important să urmezi dozajul recomandat de medic sau indicat pe prospect. Nu mai mult, nu mai puțin.

Atenție: fiind o vitamină liposolubilă, vitamina D se acumulează în organism. Supradozarea poate duce la hipercalcemie, care poate afecta rinichii și inima.

Există riscuri sau efecte adverse?

În dozele recomandate, vitamina D este sigură și bine tolerată. Reacțiile adverse sunt rare și apar, de obicei, în cazuri de supradozaj accidental.

Semnele unui exces de vitamina D includ:

iritație

vomă

sete excesivă

slăbiciune

pierdere în greutate

Dacă observi aceste simptome sau ai dubii privind dozajul, discută imediat cu medicul pediatru.