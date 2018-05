3 costume de baie perfecte pentru această vară

Vrei să îi surprinzi pe toți în această vară, la mare sau la piscină, cu un costum de baie în tendințe? Atunci rămâi cu noi până la finalul acestui articol, pentru că vom vorbi astăzi despre 3 costume de baie în trend, pentru zilele calde din vara lui 2018. Pe net găsești rapid orice model dintre cele prezentate mai jos, pentru a fi pregatită din timp pentru o vară incendiară.

Ciucurași

Dacă vrei să îți cumperi un costum de baie cu totul și cu totul special, află că ciucurașii nu trebuie să lipsească de pe aceste piese vestimentare, în vara lui 2018. Sunt un must have extrem de apreciat și în acest an, fiind o tendință ce s-a păstrat încă din vara anului trecut. Este extrem de important ca piesa vestimentară pe care o alegi să fie formată din 2 componente, iar ciucurașii să aibă aceeași culoare cu celelalte materiale ale costumului de baie.

Sutiene legate în față

Moda sutienelor legate în spate a trecut pentru moment, pentru că în acest an nodurile se fac în față. Așa că, alege un costum de baie cu sutien ce se prinde în acest fel, pentru că reprezintă una dintre cele mai importante tendințe ale verii.

Ai grijă mare la dimensiunea fundei. Nu îți dorești un volum exagerat al acestui detaliu, pentru că poate tăia într-o manieră nefavorabilă linia abdomenului. Funda sau nodul trebuie să coboare la aproximativ ¼ din întreaga suprafață a abdomenului.

Pe un singur umăr

Costumele de baie cu sutien pe un singur umăr nu sunt o tendință nouă, ci mai degrabă o restilizare a unui concept adoptat de marile case de modă, de-a lungul vremii. Umărul trebuie să fie acoperit de o cat mai bretea lată a sutienului, oferind senzația unei părți de rochie cu un umăr descoperit. Stiliștii recomandă ca cele două părți ale costumului de baie să aibă culori diferite, iar partea de sus să aibă o nuanță caldă, în timp ce slipul să fie navy, verde crud sau albastru deschis.

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/couple-at-the-swimming-pool-821042/