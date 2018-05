5 aspecte pe care nu trebuie sa le omiti inainte de plecarea in vacanta!

Atunci ne ne stabilim o vacanta stim cu totii ca acest lucru implica mai multe criterii si etape de care ar trebui sa tinem cont. Odata cu entuziasmul si euforia achizitionarii celui mai ofertant pachet, mintea zboara si ea catre destinatia mult visata…

Si pana la urma, atata vreme cat acest lucru este perfect sinonim cu cateva zile rupte de peisajul urban aglomerat, cine ar putea sa te acuze?!

Dar, pana la aspectele legate de relaxare si distractie, ar fi bine sa iei in considerare si partea pragmatica si sa te pregatesti asa cum se cuvine pentru ceea ce ti-ai propus sa experimentezi foarte curand.

Prin urmare, uite cateva lucruri importante pe care trebuie sa le bifezi neaparat inainte de a pleca:

Asigura-te ca ai toate actele in ordine

In functie de destinatia aleasa si momentul in care ai achizitionat biletul, nu ar strica sa te uiti cu atentie la datele de valabilitate ale actelor tale. Permisul, buletinul sau pasaportul trebuie sa fie in termen, ca atare fii cu bagare de seama si ai grija sa nu iti faci vreo surpriza “placuta” chiar inainte de plecare.

Programeaza-te la un control de rutina

De foarte multe ori uitam ca sanatatea este cel mai de pret lucru. Si nu de putine ori, se intampla ca atunci ca iti este lumea mai draga sa te confrunti cu situatii neplacute, uneori neprevazute si din acest punct de vedere. Daca te stii ceva mai sensibil, nu ar strica sa mergi la medic si sa te asiguri ca totul este in ordine. De exemplu, dantura este un aspect ce iti poate da multe batai de cap. O clinica stomatologica din Bucuresti te poate ajuta in demersul tau si cu ajutorul specialistilor pe care ii poti intalni acolo, poti beneficia de servicii si tratamente de cea mai inalta calitate.

Fa-ti temele si documenteaza-te despe locurile in care vei poposi

Este util si eficient sa te informezi in legatura cu locurile pe care urmeaza sa le vizitezi. Atat din punct de vedere climatic, social, cultural, dar si gastronomic. Este important sa faci cunostinta cu cateva informatii inainte sa pleci la drum, astfel incat sa iti asiguri o sedere cat mai placuta. Fa un traseu, imparte activitatile pe care vrei sa le efectuezi pe zile si organizeaza-te dupa un programpe care il mai poti adapta la fata locului.

Lasa in ordine activitatea de la job

Pentru a te bucura si a-ti tihni in liniste zilele libere, asigura-te ca iti lasi activitatea de la job in ordine. Nimic nu e mai frustrant ca cineva sau ceva sa te deranjeze atunci cand esti in concediu. Prin urmare, incearca sa te adapatezi si sa lucrezi eficient dintimp.

In plus, daca pleci pentru o perioada mai indelungata, lasa si casa in grija cuiva.

E important ca un prieten, apropiat sau o ruda sa verifice si sa iti aeriseasca incaperea.

Pregateste bagajul eficient

Intai de toate, fa-ti o lista cu lucrurile de care vei avea reala nevoie. Nu uita ca pleci pentru un timp, deci nu te muti. Nu trebuie sa cari toata casa dupa tine, ca atare fii practic si trece in revista tinutele, accesoriile si toate obiectele necesare in raport cu zilele petrecute in concediu. Impacheteza-le sau ruleaza-le, astfel incat sa obtii cat mai mult spatiu in valiza si nu uita… bucuria! Imbratiseaza aventura la care urmeaza sa iei parte si daca totusi, se intampla sa uiti ceva, retine ca alte aspecte sunt cu adevarat importante, deci nu iti canaliza energia in directia aceea.

Fa poze, interactioneaza cu oameniilocurilor, asculta povesti, creeaza amintiri si transforma zilele de vacanta in cea mai frumoasa perioada de pana la acel moment!

