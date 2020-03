5 evenimente din Timișoara pe care să nu le ratezi în 2020

Un alt eveniment cultural important din Timișoara va avea loc la Muzeul Satului Bănățean, între 22 și 24 mai. Vor urca pe scenă trupe precum Subcarpați, Vița de Vie, Robin And The Backstabbers, Cred Că Sunt Extraterestru, dar și The Mono Jacks și Byron/ Festivalul propune muzică de stiluri foarte variate, de la rock până la acustic și celebrul sunet specific al băieților de la Subcarpați, care îmbină elemente de folclor, cu motive hip-hop. Prețul unui bilet early bird la eveniment este de 59 de lei.

Romanian Street Lifting Challenge

Pentru amatorii de fitness și pentru fanii oamenilor puternici, Romanian Street Lifting Challenge va fi un adevărat deliciu, pentru că va aduce pe scenă atât sportivi români, cât și străini. Aceștia își vor măsura forțele, dar vor și interacționa cu publicul participant la eveniment, care va avea ocazia să afle din secretele coloșilor și ale invitaților speciali. Desigur, te poți înscrie și ca atlet, iar premiile sunt destul de generoase. Evenimentul se va desfășura între 10 și 12 aprilie.

DISKOteka festival 2020

Între 1 și 3 mai, stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara va găzdui un festival de muzică retro care s-a desfășurat și anul trecut, bucurându-se de un succes uriaș. Vor urca pe scenă artiști celebri din anii 80 și 90, precum Dj Bobo, Technotronic, No Mercy sau Las Ketchup. Ai ocazia să simți din plin emoția anilor din copilărie ori adolescență.