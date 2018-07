7 obiecte pe care trebuie sa le ai negresit in geanta ta pentru plaja

Zilele caniculare si-au intrat in drepturi, iar tu cu siguranta esti cu gandul la concediul care bate la usa. Dupa o perioada agitata si supusa unui stres continuu, cateva zile in afara aglomeratiei urbane iti vor reincarca bateriile si iti vor da tonusul de care ai atata nevoie. Si cum am putea vorbi despre vara, fara sa nu amintim despre un bronz aramiu, plaja cu nisip fin si marea azurie?!

Indiferent de alte locuri in care ti-ai propus sa mai ajungi in aceasta vara, cateva zile pe litoral te vor echilibra atat fizic cat si mental. Asta de pe o parte, iar pe de alta parte, noi iti recomandam sa nu renunti la tinutele feminine si sa ai grija de toate aspectele fashion (vestimentatie, acccesorii, atitudine, stare de spirit) care te vor scoate din anonimat pe parcursul zilelelor tale de relax.

Iar strict raportat la geanta ta pentru plaja, din ea nu ar trebui sa iti lipseasca urmatoarele obiecte:

Produse specifice sezonului estival

Crema cu protectie solara este unul din produsele in care merita sa investesti in aceasta perioada. Alege cu grija produsul destinat tipului tau piele si fii atenta pentru ce factor de protectie optezi. Numarul inscriptionat indica eficacitatea cremei de protectie si este bine sa stii ca nu este ales intamplator, ci e stabilit dupa masuratori de laborator.

Crema trebuie aplicata cu regularitate, intinsa uniform pe toata suprafata corpului la intervale apropiate, deoarece protejeaza impotriva efectelor nocive pe care le au radiatiile ultraviolete, te tine la distanta de arsururile solare si impiedica imbatranirea prematura a pielii.

Apa termala pentru fata in format spray

Pielea fetei este la fel mult mai sensibila decat cea a corpului, deci ai in vedere achizitionarea unei ape termale care sa iti ofere un maximum de protectie. Asadar poti utiliza acest produs pentru improspatarea tenului pe timp de vara. Apa contine saruri minerale si oligoelemente care protejeaza pielea normala si o calmeaza pe cea sensibila.

Ochelarii de soare

Sunt accesoriul nelipsit din ecuatia mare plus concediu. Pe langa faptul ca ei iti protejeaza ochii impotriva razelor UV, se pot dovedi un item extrem de cool. Daca inca esti in cautarea perechii potrivite, nu ar strica sa vezi care sunt propunerile site-urilor de specialitate si sa incerci aplicatiile care te ajuta sa gasesti forma perfecta fizionomiei tale.

Palaria sau esarfa

Chiar daca nu te expui la soare in intervalele nepotrivite si ai grija de sanatatea ta, specialistii recomanda sa iti acoperi capul. Daca nu esti o fana a palariilor, poti alege o esarfa ceva mai mare pe care sa o infasori in jurul capului si sa o transformi intr-un turban chic. Iti garantam ca vei arata senzational, si asta fara sa cheltuiesti sume prea mari!

Ulei pentru par

Si pentru ca tot am mentionat de cap, nu omite sa iti hidratezi varfurile cu un ulei de par. Cu extract de argan, ricin sau cocos, acest produs actioneaza in profunzimea firului de par, il va lasa mult mai matasos si te va ajuta sa il descurci mult mai usor dupa o zi petrecuta la plaja, in apa.

Balsam de buze

Desi esti tentata sa crezi ca doar iarna trebuie sa oferi buzelor hidratare intensa, sa stii ca temparaturile ridicate iti pot afecta aspectul gurii tale. Pe langa hidratarea pe care este indicat sa o oferi organismului tau (cu apa plata, fructe si legume de sezon, infuzii neindulcite din plante), un balsam este un alt mic lucru pe care trebuie sa il ai in geanta oricand.

Pareo colorat

Orice fashionista care se respecta ataseaza costumului de baie un pareo in nuante captivante.