Topul celor mai valoroase și frumoase case de vacanță de pe litoralul românesc în 2019

O casă de vacanță la malul mării, în care să-și petreci weekendurile, departe de aglomerația orașului, respirând aer sărat și ascultând bătaia valurilor poate fi visul oricui. Tot mai mulți constructori imobiliari investesc în locuințe pe litoralul românesc, fie că vorbim de stațiunile deja cunoscute, fie de localitățile din împrejurimi.

Cele mai frumoase case de vacanță de pe litoralul românesc sunt, desigur, cele cu vedere la mare. Dar nici să te trezești dimineața și să parcugi 15 minute până pe plajă nu sună chiar rău, nu-i așa? Pentru că sunt costuri mai mici, terenurile mai ieftine, dar condițiile aceleași, zonele limitrofe Constanței au devenit raiul caselor de vacanță.

Îți prezentăm un top al celor mai valoroase si frumoase case de vânzare pe care le găsești pe litoralul românesc în 2019:

Vilă/Pensiune de lux pe malul lacului Techighiol, cu vedere la mare

Finalizată în 2019, cu o suprafață construită de cca 650 de metri pătrați, vila de pe malul lacului Techirghiol este o adevărată bijuterie imobiliară. Construcția este finisată la nivel premium, cu materiale de cea mai înaltă calitate și este structurată pe patru nivele. Demisolul se întinde pe 120 mp și are garaj, o magazie și o anexă. Parterul este de tip open space, are 150 mp și prin compartimentare se pot obține două apartamente spațioase. La etaj găsim cinci dormitoare, trei băi și balcoane aferente, iar la mansarda este înaltă, un open space din care se pot realiza cel puțin patru camere. Mansarda are și o terasă deschisă.

Vila impresionează și prin curtea generoasă, amenajată cu verdeață și în care tronează o fântână arteziană ce oferă aspect demn de un palat. Curtea are acces către parcare si garaj. Casa este situate într-un cartier nou, foarte aproape de sanatoriul din Techirghiol și gradina botanică, are acces de drum asfalta și a fost amenajată pentru a fi vilă de locuit. Însă poate fi ușor transformată în pensiune turistică. Valorea estimate de 2.450.000 de euro i-o conferă și privelistea superbă pe care o are atât spre lac, cât și spre mare.

Vila de lux cu vedere la mare și lift interior, în Faleza Nord

Situată într-o zonă selectă a orașului Constanța, cu vedere la mare de sus, vila are aspectul unei case de vacanță moderne, de secol 21. Finalizată în anul 2013, pe o suprafață utilă de 900 de metri pătrați, dintre care 600 construiți, construcția se află într-un cartier de vile, foarte aproape de plajă, într-o arie liniștită, cu o impresionantă priveliște spre mare. Are subsol, parter și două etaje, la care se adaugă mai multe terase deschise, plus curte și trei locuri de parcare.

Subsolul este amenajat și are bucătărie, băile sunt complet utilate, iar grădina este amenajată și întreținută. Vila se vinde complet mobilată la prețul de 1.550.000 euro. Vine cu finisaje de lux, mobilier clasic și modern și, în plus, are lift interior.

Casă de vacanță în Mamaia cu ieșire direct pe plajă și piscină în curte

Sunt două astfel de case de vacanță, construite în oglidă, de tip duplex, amplasate în Mamaia Nord. Fascinante prin faptul că au deschidere frontală la mare, direct pe faleză nouă amenajată în Mamaia Nord și Năvodari, casele sunt situate în una dintre cele mai căutate zone de pe litoralul româneasc.

Ce poate fi mai frumos decât să admiri un răsărit direct din balcon sau să înoți în piscina din curte? Căci da, cele două locuințe au piscină proprie, curte și terasă perfecta pentru relaxare. Piscina este placată cu granit și beneficiază de duș chiar în curte. Descrierea făcută pe site-ul de anunțuri pare perfectă pentru definiția unei case de vacanță, iar prețul el și el pe măsură: 1.350.000 de euro fiecare. Pe lângă panorama și amplasarea lângă plajă, casele au interioare de lux, sunt complet mobilate si utilate și se vând la cheie. Cei 1200 mp includ, pe lângă grădină și terase acoperite cu lemn de tec, patru locuri de parcare și două garaje.

La o simplă căutare pe site-urile de anunțuri imobiliare, pe județul Constanța, găsim numeroase astfel de construcții care sunt evaluate și la peste un milion de euro. Vilele cu priveliști de vis, cu marea-n geam și cu zgomotul pescărușilor sunt în topul celor mai valoroase case de vânzare de pe litoralul românesc. În 2019 au fost scoase la vânzare nu mai puțin de 700 de astfel de imobile pe platforma HomeZZ.ro.