Un nou port turistic la Dunăre ar putea fi deschis în următorii trei ani la Călăraşi. Realizarea proiectului va costa peste 86 de milioane de lei

Ministerul Turismului a aprobat construirea unui port turistic la Călăraşi pentru a creşte numărul celor care vizitează ţara noastră pe Dunăre. Pe braţul Borcea se va ridica un hotel, dar şi mai multe terenuri de fotbal, baschet şi tenis. Potrivit promisiunilor, peste trei ani vasele de croazieră pline de turişti ar trebui să poată acosta în zona.

Dacă până acum Municipiul Călăraşi era cunoscut pentru plaja amenajată pe malul Dunării, în curând oraşul s-ar putea putea bucura de un flux mare de turişti datorită noului port.

Peste aproximativ trei ani vasele de croazieră, pline de turişti, vor acosta în această zonă, iar la câţiva zeci de metri, se vor construi un hotel, mai multe terenuri sportive, dar şi foarte multe săli multifuncţionale.

În proiect sunt prevăzute locuri pentru 250 de ambarcaţiuni, restaurante şi o zonă de promenadă. Părerile localnicilor despre viitorul port al oraşului sunt împărţite.

Dar cei mai mulţi recunosc că noul port ajută oraşul să înflorească, în timp ce scepticii susţin că "nu au ce să facă aici, nu au ce să viziteze. Nu avem noi unde să ne ducem, dar turiştii".

Contractul de finanţare a fost deja semnat.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: Am luat legătura cu autorităţile publice locale şi vreau să vă spun că am avut o colaborare bună cu cei din judeţul Călăraşi care au înţeles necesitatea ca acest potenţial enorm pe care Dunărea îl are să fie valorificat şi în sens turistic

Peste 86 de milioane de lei va costa proiectul, iar 70% din sumă este susţinută de Ministerul Turismului.