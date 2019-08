Ziua de 15 august este declarată zi liberă prin lege la nivel național deoarece sărbătorim Adormirea Maicii Domnului. Anul acesta, această zi pică joi. Angajaţii din sectorul bugetar vor avea o minivacanţă de cinci zile între 15 şi 19 august, după ce Guvernul a adoptat o hotărâre ca zilele de 16 şi 17 august să fie zile nelucrătoare în sistemul public. Pe lângă aceștia, și o parte din angajații din sectorul privat beneficiază de zilele libere suplimentare. Pe baza studiilor de anul trecut, iată care sunt destinațiile preferate ale românilor pentru minivacanța de Sfânta Maria.

Sfânta Maria 2019 – Unde vor petrece românii minivacanța de Sfânta Maria

Minivacanța de Sfânta Maria îi determină pe români să plece încă o dată în concediu vara aceasta, umplând hotelurile și pensiunile din țară. Pentru aproximativ 50% dintre românii care vor petrece cele cinci zile libere într-o destinație internă sau din afara țării, acesta este al doilea concediu al verii.

Cele mai căutate destinații în această perioadă sunt litoralul românesc, Delta Dunării, stațiunile balneo și cele montane, dar și litoralul bulgăresc, Grecia continentală și insulele grecești și Egipt.

Vacanță de Sfânta Maria – Litoralul românesc

Litoralul romanesc este prima opțiune pentru minivacanța de Sfânta Maria, datorită evenimentelor organizate la malul mării pe data de 15 august, când se sărbătorește Ziua Marinei.

Stațiunile de la Marea Neagră sunt atât de solicitate în această perioadă, încât orice cameră liberă se rezervă imediat. Astfel, hotelurile din stațiunile de la Marea Neagră vor fi pline în perioada vacanței de Sfânta Maria.

Vacanță de Sfânta Maria – Stațiuni montane și balneo

Românii care au fost deja pe litoral vara asta caută răcoarea și aerul curat de la munte. Așadar, mulți dintre ei vor profita de minivacanța de Sfânta Maria pentru a ajunge în stațiunile montane sau balneo de la noi din țară. Printre cele mai populare stațiuni balneo alese de români se află Vatra Dornei, Amara, Băile Herculane, Covasna, Slănic-Moldova, Băile Tușnad și Băile Olănești. Lista cu cele mai frumoase stațiuni montane din România include Arieșeni, Semenic, Bâlea Lac, Valea Prahovei și Rânca.

Vacanță de Sfânta Maria – Delta Dunării

În topul căutărilor românilor, pe locul al doilea se află Delta Dunării, unde, de asemenea, gradul de ocupare se apropie de 100%. Când vine vorba de turismul intern, câștigă foarte mult teren stațiunile balneare, care sunt căutate în această perioadă pentru relaxare și mai puțin pentru tratament. La fel de căutate sunt și stațiunile montane și zonele agroturistice.

Vacanță de Sfânta Maria – Bulgaria

În Bulgaria, turiștii români aleg hoteluri de 4 și 5 stele cu all inclusive din stațiunile Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach. În aceste stațiuni, prețul pentru o noapte pornește de la 28 de euro de persoană All inclusive și ajunge la 75 de euro de persoană pentru cazare Ultra All Inclusive la hotelurile de 5 stele.

Vacanță de Sfânta Maria – Grecia

O altă destinație de vacanță extrem de solicitată în această perioadă este Grecia. Mulți turiști profită de ofertele Last Minute pentru a pleca în mini-vacanță. În ceea ce privește tarifele, acestea pornesc de la 133 de euro de persoană, sumă care asigură 7 nopți de cazare fără mic dejun, aceasta fiind una dintre cele mai tentante oferte în Grecia.

Vacanță de Sfânta Maria – Egipt

Egiptul este o altă destinație foarte căutată de români. Tocmai de aceea, unele agenții de turism au introdus încă un zbor săptămânal de pe Aeroportul Henri Coandă din București către această țară.

