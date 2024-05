Un francez va arbitra lupta la titlu a echipei lui Răzvan Lucescu! PAOK – Olympiacos se vede exclusiv în AntenaPLAY

Un francez va arbitra lupta la titlu a echipei lui Răzvan Lucescu. Willy Delajod se va afla la centru în partida dintre PAOK şi Olympiacos, meci care se vede exclusiv în AntenaPLAY, pe 12 mai, de la ora 20:00.

PAOK continuă lupta pentru titlul din Grecia, într-un final extrem de echilibrat de sezon. AEK, PAOK, Panathinaikos şi Olympiacos au şanse mari la titlu.

Potrivit As.ro, Federaţia din Grecia a decis să îl aducă pe francezul Willy Delajod, cel care va fi ajutat de Irguan Finzon şi de Philippe Jean, în timp ce în cabina VAR se vor afla Alexander Castro şi Psarris Konstantinos.

Delajod revine în Grecia după ce a mai arbitrat în urmă cu două săptămâni partida dintre AEK şi Panathinaikos, câştigată de AEK cu 3-0. Ultimul meci al francezului a fost duelul care a decis titlul în Ligue 1 dintre PSG şi Le Havre, scor 3-3, meci în care i-a arătat un cartonaş galben şi lui Kylian Mbappe.

PAOK are nevoie de victorie în partida de duminică de pe teren propriu, pentru a mai putea spera la titlu, cu două runde rămase de disputat din Superliga Greciei. Trupa fostului selecţioner e pe 2 în campionat, la 4 lungimi de liderul AEK.

PAOK a învins-o pe AEK Atena dramatic în etapa a 8-a a Superligii Greciei, dar are nevoie de încă un succes uriaş, cu Olympiacos, pentru a-şi păstra şansele la îndeplinirea obiectivului, câştigarea campionatului.

Dacă PAOK se va impune în ultimele ei trei meciuri (Olympiacos, Panathinaikos, Aris), echipa lui Răzvan Lucescu va avea nevoie de un pas greşit al rivalei AEK Atena. De partea cealaltă, Olympiacos are nevoie de 9 puncte pentru a deveni campioană, fiind la mâna ei.

