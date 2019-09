Actorul Alex Bogdan, despre rolul său din serialul de comedie Mangalița: “Sică e o păcăleală de polițist. Poate doar primarul e mai corupt decât el”

Actorul Alex Bogdan, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea începând de duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, în rolul polițistului Sică, în primul episod al serialului de comedie Mangalița, spune că, pe perioada filmărilor, cel mai greu i-a fost cu trezitul de dimineață. “Noroc că mai prindeam un pic de somn până ajungeam la Bolintin, unde filmam serialul. În funcție de trafic, puteam să facem până acolo de la 40 de minute la peste două ore”, spune el.

„Sică e un polițist aflat la început de carieră, extrem de neconvențional, care refuză să poarte cămașa clasică, ci un tricou mulat. Aș spune că e un polițist posh, care se folosește de autoritatea pe care o are ca să-și facă viața cât mai plăcută, dar nu-i prea iese. Îi place mult să aibă dreptate, să bată oameni, să se dea cel mai interesant din micul orășel. Nu-i place prea mult să muncească, deși primarul îl pune mereu la treabă. Sigur, îi e loial lui Stelu (n.n. Stelian Manole, primarul orașului Mangalița), pentru că el e cel care l-a făcut om și i-a dat o funcție importantă. Sică e o păcăleală de polițist. Poate doar domnul primar e mai corupt decât el”, spune Alex Bogdan.

La filmările pentru serialul Mangalița a fost intens, își amintește interpretul polițistului Sică. “A fost o cantitate impresionantă de muncă într-un timp nu prea lung. Scene dificile, și din punct de vedere tehnic, dar și prin oraș, în Bolintin, unde cred că am prins perioada cu cele mai mari reparații (râde). Dar ne-am concentrat cu toții să dăm ce e mai bun pentru acest serial. Ne-am legat frumos între noi, actorii, și am avut cea mai bună mâncare de care am avut parte vreodată la vreo filmare, așa că mereu am fost cu textul învățat ca să nu-mi stea mâncarea în gât că am întârziat filmarea. Abia aștept să ne revedem, atât de fain a fost!”, își amintește actorul pe care telespectatorii îl pot vedea și pe scena Teatrului Mic din Capitală.

Ce aranjamente încearcă să facă polițistul Sică, interpretat de Alex Bogdan, telespectatorii Antenei 1 vor vedea duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, în primul episod al serialului de comedie Mangalița.

