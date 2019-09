Ce ar fi fost actorii din Mangalița, dacă nu alegeau scena: de la tehnician dentar, la medic veterinar

Serialul de comedie Mangalița, care va avea premiera duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, beneficiază de o distribuție interesantă, din care fac parte atât actori pe care publicul îi poate vedea pe scenele teatrelor din Capitală, cât și pe cele din țară. I-am întrebat pe câțiva dintre ei ce altă meserie ar fi avut, dacă nu deveneau actori.

Actorul ieșean Teodor Corban, interpretul primarului Stelian Manole din Mangalița, de pildă, crede că ar fi putut fi tehnician dentar sau cântăreț de operă. “La un moment dat, îmi doream să mă fac tehnician dentar. Dar școala era la Galați, era prea departe și complicat de ajuns acolo, și nu m-au lăsat părinții. Sau aș fi putut fi cântăreț de operă pentru că, mai târziu, am aflat că am talent pentru muzică. Două persoane din domeniu chiar au insistat să fac studii de specialitate, dar mie mi-a placut mai mult teatrul”, spune acesta.

Prietenul și colegul său de la Iași, Ticu Pușcașu, interpretul inspectorului general Corneliu Istrate, zice că s-ar fi descurcat foarte bine ca măturător, pentru că soția sa îl laudă întotdeauna când mătură prin casă. “Dacă n-aș fi intrat la Teatru, aș fi rămas la Drept și poate că azi aș fi fost avocat. Poate că mi-ar fi plăcut, dar astăzi pasiunile mele n-ar fi fost sinonime cu meseria mea”, spune Ștefan Pavel, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea în rolul ziaristului de investigații Dumitru Bozovici.

Ilona Brezoianu, care joacă în rolul Flori, secretara primarului Stelian Manole, crede că ar fi fost un medic veterinar bun sau o cântăreață decentă, pe când Angel Popescu, în rolul lui Marcel Rogojinaru, soțul directoarei economice a primăriei, ar fi fost fotbalist, dat fiind faptul că în adolescență a jucat fotbal în echipa de juniori a echipei Dinamo. “Dacă nu mă lovea cu actoria, cred că mi-ar fi plăcut să lucrez în publicitate”, spune Alex Bogdan, interpretul polițistului Sică. Iar Andreea Bibiri, care joacă în rolul doctoriței Emilia Vulpe, e de părere că s-ar fi descurcat bine în orice domeniu creativ. Cu personajele lor, telespectatorii Antenei 1 vor face cunoștință duminică, 29 septembrie.

Cel mai nou serial de comedie, Mangalița, care va avea premiera duminică, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, îl are în centrul atenției pe Stelian Manole, primarul aflat în fruntea urbei de peste 28 de ani. Acesta a câștigat toate alegerile de până acum cu unanimitate de voturi iar în prezent trage sforile să obțină cel de-al optulea mandat consecutiv. A fost prin toate partidele, e uns cu toate alifiile și știe toate șmecheriile. Poate să convingă pe oricine să facă orice și are pe toată lumea la mână cu ceva. Viața locuitorilor orașului Mangalița e dată peste cap de intrigile politice, administrative, mafiote și amoroase ale anturajului extrem de colorat și comic al domnului primar.

🐷 🆕 Vezi serialul Mangalița, online, pe AntenaPlay! Ai episoade integrale, de pe orice dispozitiv. Intră acum ⏩ https://s.a1.ro/RaVT3vA