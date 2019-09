Din culisele serialului de comedie Mangalița. Premiera – duminică, 29 septembrie, ora 20:00, la Antena 1

Serialul de comedie Mangalița, pe care telespectatorii îl vor putea vedea începând de duminică, 29 septembrie, ora 20:00, la Antena 1, și care îl are în centrul atenției pe primarul Stelian Manole, aflat în pragul celui de-al optulea mandat consecutiv în fruntea urbei, s-a filmat în orașul Bolintin Vale. Localitatea a fost aleasă după trei luni de căutări și după ce au fost luate în considerare nu mai puțin de 30 de localități din apropierea Bucureștiului.

Primăria Mangalița, în care își desfășoară activitatea Stelian Manole, a fost amenajată în fosta clădire a poștei orașului Bolintin. Clădirea a fost refăcută pentru filmări, recompartimentată, zugrăvită, mobilată. “Practic o clădire dezafectată a devenit platou de filmare”, spune Gabriel Popescu, producătorul general al serialului.

Pentru că orașul trecea prin diferite lucrări de reamenajare și modernizare în perioada filmărilor – printre altele, se refăcea rețeaua de țevi subterane a orașului –, ziua era un zgomot infernal în Bolintin Vale. Așa se face că echipa de producție a trebuit să negocieze timpul de filmare cu echipele de muncitori care nu înțelegeau de ce trebuie să oprească picamerul, excavatorul sau mașina de tuns iarba.

“Localnicii mai aveau un obicei. Mulți plecau cu mașinile de pe loc scoțând un sunet de tobă spartă, fapt ce a îngreunat mult filmările din cauza zgomotelor captate. Am pierdut o grămadă de timp stând după sunet. Oamenii nu înțelegeau de ce vrem să fie liniște”, mai spune producătorul Gabriel Popescu.

Însă cele mai multe bătăi de cap au fost din cauza vremii capricioase, luna mai a acestui an fiind una foarte ploioasă. “A fost foarte complicat să ne reajustăm programul, ținând cont de ploi, mai ales că am avut de filmat foarte mult afară. Au fost zile în care a trebuit să renunțăm și să plecăm acasă. Aceasta a fost cea mai mare problemă pe care am întâmpinat-o”, mai spune producătorul serialului.

Castingul pentru serialul Mangalița a durat trei luni și peste 200 de actori s-au prezentat pentru rolurile principale și cele secundare.

Peste 60 de actori fac parte din distribuția serialului. În rolurile principale vor putea fi văzuți actorii: Teodor Corban (primarul orașului Mangalița, Stelian Manole), Andreea Bibiri (doctorița Emilia Vulpe), Alina Berzunțeanu (directoarea economică Doina Rogojinaru), Ticu Pușcașu (inspectorul general Corneliu Istrate), Ilona Brezoianu (Flori, secretara primarului), Ștefan Pavel (jurnalistul independent de investigații Dumitru Bozovici), Alex Bogdan (polițistul Sică Tudose), Nicu Banea (Gabi, nepotul primarului), Pavel Bârsan (Tudor, juristul primăriei), Angel Popescu (Marcel, soțul directoarei economice Doina Rogojinaru).

În alte roluri, telespectatorii Antenei 1 îi vor recunoaște pe actorii Magda Catone, Ion Arcudeanu, Gelu Nițu, Sergiu Costache, Marius Drogeanu, Mihaela Trofimov, Tache Florescu, Marius Rizea, Vasile Calofir și alții.

Filmările au durat 44 de zile, din luna aprilie până în iunie. În ultima zi, s-au filmat 19 ore fără întrerupere.

Serialul este inspirat din lumea reală, fără a se face referire la cineva anume, și prezintă tipologii care se întâlnesc într-o primărie de provincie, tipologii ușor de recunoscut.

Care sunt acestea, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi începând de duminică, 29 septembrie, ora 20:00, în primul episod al serialului de comedie Mangalița.

🐷 🆕 Vezi serialul Mangalița, online, pe AntenaPlay! Ai episoade integrale, de pe orice dispozitiv. Intră acum ⏩ https://s.a1.ro/RaVT3vA