Ilona Brezoianu s-a trezit cu un pumn în nas, Ticu Pușcașu a căzut în noroi, Paula Chirilă și Teo Corban au dansat într-o cadă cu struguri, în noul sezon Mangalița

De multe ori, în asemenea situații, era nevoie de mai multe duble, pentru că amuzamentul de pe platou ajungea la cote “alarmante”.

“O întâmplare neprevăzută care mi-a rămas în memorie, și cred că și întregii echipe, a fost atunci când trebuia să cad în piscină îmbrăcat. Trebuia să filmăm reacția mea până la căderea în piscină și apoi, separat, căderea în piscină, pentru că aveam montat microfonul. Eu am uitat că nu trebuia să cad și, când s-a dat "motor", am căzut în apă și am continuat să înot cu toată aparatura pe mine.

Mai târziu mi-a povestit Teo Corban (n.n. interpretul primarului Stelian Manole) că echipa de filmare "îngheţase".”, își amintește Constantin Pușcașu, care îl joacă pe inspectorul Corneliu. “Altă dată, într-o seară cu ploaie, vânt și frig, trebuia să ies din mașină și să iau o pancartă mare. Pancarta era ca o velă, vântul era să mi-o smulgă din mână, am căzut în noroi, dar am continuat să filmez, nu m-am oprit și a ieșit cea mai bună dublă”, adaugă acesta.