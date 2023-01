MediCOOL revine la Antena 1 cu un nou sezon. Când începe emisiunea

“Începem în forţă cel de-al patrulea sezon MediCOOL! Am abordat subiecte din ce în ce mai interesante, de la misterele creierului sau medicina viitorului, până la sfaturi practice actuale în nutriţie, sport şi stil de viaţă.

La rândul meu, am spus <DA> mai multor experimente, printre care şi simularea unei naşteri în platou şi da, chiar m-am chinuit, am desluşit cauzele insomniilor şi am venit cu soluţii, am vorbit despre poluare şi cum să ne ferim de ea, soluţii pentru dureri cronice, ficat gras, diete, am vorbit despre glicemie şi cum sau de ce să o ţinem sub control şi lista poate continua pe încă cinci pagini. Aştept cu nerăbdare fiecare ediţie, precum şi feedback-ul telespectatorilor noştri!”, a declarat dr. Mihail Pautov.

MediCOOL revine din 11 februarie 2023

Şi pentru Carmen Brumă, noul sezon se anunţă unul cu adevărat antrenant: “Pentru mine, sezonul cu numărul patru a fost cel mai dificil, cel mai provocator, dar şi cel în care am avut cel mai mult de învăţat.

Sunt mândră că alături de echipa de la MediCOOL reuşim de patru sezoane să îmbinăm în concentraţiile potrivite noţiunile medicale, sfaturile practice şi divertismentul. Le sunt recunoscătoare celor care ne urmăresc şi datorită cărora reuşim să fim lideri de audienţă în multe dintre emisiuni!”.

Rubrica de Parenting, moderată de către Urania Cremene, le va aduce părinţilor răspunsuri importante, abordate mai interactiv, cu invitaţi din rândul părinţilor, copiilor şi educatorilor. “Noul sezon din MediCOOL oferă subiecte captivante pentru părinți, astfel încât să crească copii frumoși pe dinăuntru și pe dinafară.

Rubrica „Parenting pe înțelesul tuturor” continuă și aduce o tematică diversă pentru părinții cu copii de aproape orice vârstă. Vom afla de ce copiii refuză să încerce alimente noi, cum să îi ajutăm pe cei mici să-și descarce emoțiile și vom descoperi practici utile pentru momentele mai puțin plăcute în care copilul ne lovește, ne jignește sau are un tantrum. Nu vor lipsi nici discuțiile despre bullying sau despre cum să reacționăm când primim sfaturi nesolicitate de la cei din jur. Sunt recunoscătoare că fac parte din această echipă de oameni dedicați, care vor să-i sprijine pe ceilalți să fie mai sănătoși fizic și emotional”, a declarat Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România.

Cel mai nou sezon MediCOOL vine şi cu o rubrică fresh cu teste amuzante

Cel mai nou sezon MediCOOL vine şi cu o rubrică fresh cu teste amuzante şi deopotrivă provocatoare pentru invitaţi. Alături de aceştia, gazdele emisiunii vor veni cu tot felul de experiemente precum maparea creierului în timp real sau teste genetice, precum şi liste utile de cumpărături cu alimente benefice sănătăţii, însoţite de un program de mişcare ce poate fi făcut direct în confortul propriei case şi, surpriză, Dieta MediCOOL.