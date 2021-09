MediCOOL, sezon 1, episod 3. Despre imunitate, un robot care operează pacienți și povestea unei mame singure, dar curajoase

MediCOOL este primul show care face sănătatea un interes general. Imunitatea și importanța consultului ginecologic au fost doar două dintre temele principale abordate de medicul Pautov în cea de-a treia ediție a emisiunii.

Alături de dr. Pautov vor sta, în fiecare săptămână, dr. Meroiu Alexandru Răzvan, medic stomatolog cu o vastă experienţă în Estetica dentară, dr. Elena Popa, Medic specialist Dermato-Venerologie şi Estetica Medicală, dr. Iulia Solomon, Medic specialist Dermato-Venerologie şi Dermatologie pediatrică şi Iuliana Dabija, tehnician nutriţionist, psihonutriţionist şi arbitru naţional în cadrul competiţiilor interne de powerlifting.

MediCOOL, sezon 1, episod 3. Despre imunitate și un robot care operează pacienți cu cancer

Medicul Mihail Pautov a ales tema imunității în prima rubrică a emisiunii numită "Hey, INFO DOC". Iată ce explicații a oferit, însoțite chiar și de exemple în platou, unde și-au făcut apariția câțiva agenți speciali.

"Când vorbim despre imunitate avem, să zicem, două 'trupe speciale' la care ne referim. Una are un scop și cealaltă are un scop. În final, aceste trupe ne apără. Uite, dacă eu aș fi o bacterie, imunitatea mea fix așa ar reacționa: ar veni, ar recunoaște-o, ar duce-o la o 'secție' și ar analiza-o să vadă dacă într-adevăr acesta e un patogen periculos sau dacă nu este", a spus gazda emisiunii, medicul Mihail Pautov.

Trebuie să știm că avem două tipuri de imunitate: cea cu care ne naștem și cea dobândită. Ca să se înțeleagă și mai bine lucrurile, a fost invitat în platou doctorul Ionuț Poeană, medic specialist nefrolog: "Imunitatea înnăscută este protecția noastră imediată din momentul zero în fața infecțiilor și tuturor problemelor pe care ni le-ar putea ridica organismul".

Pe de altă parte, există și acea imunitate specializată, dobândită. Doctorul Ionuț Poeană: "Da, întotdeauna, 'forțele de Poliție', ca prim element de acțiune, sunt foarte eficiente, dar nu 100% eficiente. Câteodată, întâlnesc un patogen sau un 'infractor' căruia nu reușesc să îi facă față. Atunci, izolează 'infractorul' respectiv și apelează la imunitatea dobândită".

Mai există însă un tip de imunitate, un fel de "F.B.I.", o imunitate dobândită artificial prin vaccin, a spus medicul Pautov. "Când facem un vaccin, tot ce facem e să venim cu o schiță. În loc să ne batem cu o boală, putem să fim mai deștepți și să îi arătăm o simplă schiță unui domn inteligent care o recunoaște, care face o schemă de luptă și care e deja pregătit fără să se bată cu boala respectivă, adică vaccinul".

Doctorul Ionuț Poeană: "Exact. În momentul în care 'inamicul' intră pe poartă (virusul, bacteria, parazitul) încearcă să intre în organism, va întâlni deja aceste forțe gata de luptă".

În rubrica Tu decizi, medicul Mihail Pautov a vorbit despre importanța aparatelor dentare, în special a celor transparente, care vin la pachet cu foarte multe beneficii comparativ cu cele clasice. O pacientă care are un astfel de aparat dentar transparent a explicat motivele pentru care a optat pentru el: "În primul rând, pentru că e un timp mult mai scurt de tratament decât în cazul unui aparat tradițional, e mai puțin vizibil, nu prezintă durere".

În rubrica A doua șansă, medicul Pautov a arătat într-un material un robot care operează oameni și cum se comportă acesta, un instrument avansat pe care medicii chirurgi îl folosesc în operațiile lor, manevrat printr-o consolă.

"Există brațele robotului, patru la număr. Unul dintre brațe e camera, alt braț îl putem fixa să țină o anume structură, un anume organ îndepărtat și rămâne în poziție fixă, iată, e ca și cum ai avea un chirurg cu patru brațe", a spus un medic specialist. "Poți face mișcări complexe într-un spațiu extrem de mic".

"E mai simplu să operați cu robotul decât să faceți operația clasică?", a întrebat medicul Pautov pe doctorii specialiști, sosiți și în platoul emisiunii.

"Nu am fost întotdeauna un susținător frecvent al ideii, la început, vreau să zic, mi-am dat seama că este o prelungire a operatorului. Îți îmbunătățește toate posibilitățile în timpul operației", a spus Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale.

"De ce ați fost reținut la început?", a întrebat gazda emisiunii.

"Știți cum sunt concepțiile clasice, vrei să simți, vrei să atingi. Toate aceste simțuri tactile dispar în cazul folosirii robotului, nu există, trebuie să simți cu ochii minții cum ar veni", a spus Gheorghe Niță, medic primar urolog, Doctor în Științe Medicale.

Robotul a operat deja pacienți cu cancer la rinichi sau cancer de prostată, printre altele, iar în cazul celui din urmă "se scoate tot țesutul bolnav și se păstrează tot țesutul sănătos, cu prezervarea funcțiilor, inclusiv a funcțiilor sexuale", a mai spus medicul specialist.

În rubrica Mit, medicul Pautov a arătat ce este aceea o placentă și ce rol are: "Placenta e un organ prin care mama condensează tot ce are mai bun și, prin sânge, prin acest cordon ombilical, hrănește copilul. După ce copilul se naște, placenta este scoasă din mamă fie prin cezariană sau pe cale naturală și devine un deșeu biologic".

În medicina tradițională chinezească se spune că această placentă este benefică pentru organism dacă o mâncăm, a mai spus doctorul Mihail Pautov, mit pe care l-a demontat, de altfel, deoarece există riscul să ne contaminăm cu unele bacterii dacă facem acest lucru.

În rubrica Se poate altfel?, gazda emisiunii MediCOOL a stat de vorbă cu doctorul Radu Pichiu despre acupunctură. "Acupunctura tratează durerea de orice. Trebuie investigată durerea, pentru că ar putea fi o durere tumorală, altfel, în orice durere neurologică, reumatologică, ginecologică". Acupunctura mai ajută și în cazul tulburărilor de somn sau psiho-emoționale, ușoare sau medii, a mai spus medicul.

În rubrica Știați că?, medicul Pautov ne informează că în corpul nostru se produce aproximativ un litru de salivă în fiecare zi. Saliva are două funcții principale, iar medicul Pautov le explică pe fiecare în parte, inclusiv cu un exemplu bun de pus în practică cu o bucată de pâine.

În rubrica Super DOC, tema a fost chirurgia ortognatică. Medicul Ion Niculescu, specialist în chirurgie orală, maxio-facială, Doctor în Științe Medicale: "Chirurgia ortognatică e chirurgia care corectează oasele faciale, oasele maxilare, care nu sunt dezvoltate corect".

La Social COOL, invitatul lui Mihail Pautov a fost actorul Daniel Nuță, care îl joacă pe "Lucian" în serialul Adela de la Antena 1, iar la rubrica Ușor de simplu, gazda emisiunii a stat de vorbă despre consultul ginecologic și importanța lui în viața oricărei femei împreună cu medicul Carmen Cheleș, medic primar obstetrică-ginecologie. "Primul consult ginecologic ar fi bine să fie făcut imediat după ce apare prima menstruație, deci încă din adolescență. E o perioadă când o fată suferă multiple transformări fizice și psihice".

Medicul Carmen Cheleș: "La acest consult ginecologic, pacienta trebuie să se pregătească pentru sinceritate. După această discuție, urmează consultul propriu-zis, acest examen poate fi completat cu recoltare de analize".

Nicio femeie nu trebuie să aștepte să aibă dureri ca să meargă la ginecolog, a mai spus medicul Cheleș, pentru că sunt multe afecțiuni care nu manifestă nicio durere, cum ar fi cancerul de col uterin.

MediCOOL, sezon 1, episod 3. Povestea Antoanetei, o mămică singură, dar curajoasă

În cadrul emisiunii MediCOOL, Antoaneta și-a deschis sufletul și a avut parte de o schimbare de look. A povestit că s-a căsătorit la 17 ani și jumătate și a devenit mama a doi copii, care au în prezent cinci și 12 ani. Acum, ea este mamă singură și își dedică tot timpul băieților. Spune că a divorțat din cauza faptului că avea parte de o căsnicie toxică, care nu mai ducea spre ceva bun, așa că Antoaneta a decis să își crească singură copiii.

"Mi-a luat foarte mult timp ca să decid să divorțez, din cauza fricilor, din cauza gurii lumii sau ce aș putea să fac eu cu doi copii singură, dar ajunsesem seara să îmi doresc să mor și dimineața să plâng că nu am murit, mi s-a părut mult prea mult pentru cum eram eu ca ființă umană", a spus Antoaneta. "Am zis, OK, ce poate fi mai rău de atât? Și am făcut și pasul ăsta. După divorț, m-am simțit ca după un deces. Prin voință și prin copiii mei, ei sunt motivația mea, dar puterea mea e în mine".

Ea a ales, totodată, să îi ajute și pe alții, așa cum poate. "Lucrez ca și consultant financiar, practic, vin în ajutorul oamenilor pe partea de asigurări de viață și în alt doilea rând am ales să devin trainer ca să pot să aduc o contribuție pentru oamenii care își doresc cu adevărat să suporte o transformare", a mai spus aceasta.