MediCOOL este primul show care face sănătatea un interes general. Iată că, în ediția a doua a sezonului 1, s-au dezbătut subiecte precum refluxul gastroesofagian, art-therapy, albirea dentară, dar și multe altele.

Alături de dr. Pautov vor sta, în fiecare săptămână, dr. Meroiu Alexandru Răzvan, medic stomatolog cu o vastă experienţă în Estetica dentară, dr. Elena Popa, Medic specialist Dermato-Venerologie şi Estetica Medicală, dr. Iulia Solomon, Medic specialist Dermato-Venerologie şi Dermatologie pediatrică şi Iuliana Dabija, tehnician nutriţionist, psihonutriţionist şi arbitru naţional în cadrul competiţiilor interne de powerlifting.

MediCOOL, sezon 1, episod 2. Despre refluxul gastroesofagian, acidul hialuronic și povestea unei tinere cu proteză la picior

Medicul Mihail Pautov a răspuns la mai multe întrebări cu privire la aspecte medicale importante. Ce explicații a oferit cu privire la refluxul gastroesofagian:

„Refluxul gastro-esfoagian este practic migrarea conținutul din stocmac înapoi în esofag -simptomele refluxului gastroesofagian. Despre asta vorbim astăzi, la Infodoc. Stomacul, în timp, se umflă și are propriile sale mecanisme de a bloca mâncarea acolo, după 20 de minute sfincterul se va bloca și nu va mai primi mâncare. Aceasta trebuie să stea cam 2 ore acolo și după își va relua activitatea spre intestine”, a fost explicația medicului Mihail Pautov.

Alex Meroiu, medicul stomatolog, a venit în platou pentru a-l ajuta pe Mihail Pautov la experimentul pe care avea să-l facă.

„Principala cauză a bolii de reflux gastroesofagian este stilul de viață nesănătos. Trebuie să mâncăm porții un pic mai mici. Arsura în piept se produce din acest lucru. Stomacul e acid iar mucoasa gastrică nu are terminații nervoase și nu putem simți acel acid. Dar esofagul începe să fie inervat sezitiv. Senzația de arsură începe să se simtă când acidul gastric ajunge în esofag”, a mai adăugat medicul Mihail Pautov.

Alex Meroiu a explicat cum poate afecta acidul gastric dantura: „Din păcate, dacă acidul ajunge la dinți va cauza o eroziune dentară. Vom observa pe fața exterioară a dinților, practic smalțul se ia de acolo, deși smalțul este cel mai dur material din organismul nostru, să ne dăm seama cât de acid e sucul gastric. Apare o senbiilitate la rece, la mușcătură”, a explicat medicul stomatolog.

În rubrica Tu decizi, medicul Mihail Pautov a dezbătut un subiect destul de important pentru chirurgia estetică: injectarea cu botox sau acid hialuronic.

„Se spune că în spatele fiecărui rid stă o poveste în spate. Vorbim despre acest lucru la Tu decizi, alături de Dr. Elena Popa”, spune Mihail Pautov.

„Înjectarea toxinei botulinice nu se exclude cu alte proceduri, ea rezolvă doar o parte din riduri. Toxina botulinică împiedică contracția pielii, atunci pielea rămâne intinsă tot timpul. Acidul hialuronic ajută la umplere”, a explicat Elena Popa, medic specialist dermato-venerologie și estetică medicală.

„Sunt persoane care au o față mai zâmbitoare și vor apărea acolo riduri, mai sunt oamenii care sunt foarte concentrați și au riduri în zona frunții, la glabelă. Botoxul împiedică anumiți mușchi să se contracte, rezultând o piele întinsă, neridată. Principalele cauze ale formării ridurilor sunt contracția musculară și efectele soarelui asupra elasticității pielii”, a mai explicat ea.

Mihail Puatov și Iuliana Dabija, despre autofagie

Intermitent fasting - Rubrica Cinci

„Autofagie. Corpul ia celulele proaste și le transformă în energie pentru celulele bune și care ne ajută. De obicei în corpul nostru, când este puțină mâncare sau deloc, atunci avem cea mai multa energie. Când vrem să facem activități importante, stomacul trebuie să fie gol”, explică Iuliana Dabija.

„Cea mai des întâlnită metodă este să mâncăm timp de 8 ore și următoarele 16 ore să nu mâncăm. Intermitent fasting ne ajută să slăbim. Ne topește grăsimea, ne reduce riscul de a face diabet sau riscul de a face boli cardio-vasculare”, au mai explicat medicii Mihail Pautov și Iuliana Dabija.

Povestea emoționantă a unei tinere cu proteză la un picior, la MediCOOL, sezonul 1, episodul 2

Proteze - Rubrica „A doua șansă”

O tânără și-a expus povestea de viață la MediCOOL, sezonul 1, episodul 2. Cum își trăiește viața, după ce a rămas fără un picior.

„Viața cu o proteză este normală, doar că efortul depus pentru a face activitățile de altădată sunt dublate. Dar e o viață normală, pot face lucrurile pe care le făceam înainte. Ba chiar fac și snowboarding. Din momentul în care am aflat că îmi va fi amputat piciorul am privit-o ca pe o salvare, ca a doua șansă. Am simțit durerile membrului fantomă, adică mă durea piciorul chiar dacă el nu mai exista.

„E un subiect foarte delicat pentru că noi trebuie să facem totul pentru a salva viața pacientului. Trebuie să explicăm pacientului că este singura șansă la viață. Viața pacientului este absolut normală. Iar evoluția este evidentă de la an la an”, a explicat medicul care a venit alături de ea.

Medicul Mihail Pautov o întreabă pe tânără despre dans: „Stau bine cu dansul, chiar în weekend am mers la o nuntă. Nu pot spune că mă bag la toate dansurile, nu mă bag la sârbe, dar mă descurc destul de bine. Încerc să devin un tânăr antreprenor”, a explicat tânăra.

Rubrica Mit

În această rubrică, Medicul Mihail Pautov a oferit câteva declarații cu privire la țigara electronică.

„A apărut în 2003 și a fost recomandată de doctori pentru a migra de la fumătorii obișuiți la tigari mai putin nocive. Mulți oameni au fost spitalizați în America. Evali - îneamnă leziuni pulmonare. Substanță - cetat de vitamina E. Țigările electronice sunt o poartă către țigările normale. Conțin nicotină. Nicotina oprește creierul din dezvoltare, dăunând mai ales adolescenților”, explică Mihail Pautov.

Social Cool - Cum putem să ne menținem tinerețea

Prezentă în cadrul acestei rubrici a fost chiar Paula Chirilă care a oferit declarații inedite.

„Prima oară când am auzit că vârsta e un număr nu am crezut. Eu am 46 și am rămas la 28 cu mintea. Cum arăt este rezultatul îngrijirii mele de mai bine de 25 de ani. Am zis la 18 ani că sunt ok, dar am nevoie de mai mult. Am folosit creme bune, am mâncat ok. M-am dus la un medic bun. Eu muncesc enorm. Am 3-4-5 joburi, joc la multe teatre. Sunt în priză non stop, nopți nedormite, stres foarte mare, apar cearcănele. Le poți acoperi, dar tot se vede. Lumina cade prost, te duci și pui puțin acid hialuronic. Umpli un șanț și îți ia 10 ani de pe față. Am ajuns să fiu foarte împlinită. Fac teatru, televizune și sunt plătită pentru asta. Am un eșec în viața personală, un divorț. Am liniște în viață, nu mă mai necăjește nimeni. Nu suport să-mi facă nimeni programul” a explicat Paula Chirilă când a fost întrebată cum se menține în formă.

Medicul Mihail Pautov a vorbit cu un specialist în medicina dentară despre albire.

„Dinții albi pot prelungi viața. Nu doare albirea, s-a micșorat cantitatea pe care o folosim și există geluri de desensibilizare. Pentru o perioadă e bine să nu consumăm alimente colorate, alimente pigmentate”, spune medicul.